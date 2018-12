Flohmarkt entpuppt sich als Flop

In diesem Jahr wollte die Mannschaft um den Vorsitzenden der Interessengemeinschaft zur Erhaltung des Waldschwimmbads (IEWS), Bernd Doll, beim vorweihnachtlichen Treiben neue Wege beschreiten. Anstatt im vorderen Bereich des Bades Weihnachtsbäume zu verkaufen und vor dem Becken Freizeit- und Hobbykünstlern einen Raum zu geben, ihre Produkte anzubieten, sollte in diesem Jahr auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad ein Flohmarkt viel mehr Gäste und Käufer anlocken. Doch daraus wurde nichts.

Obwohl die Planer und Organisatoren etliche Anbieter angesprochen hatten und von ihnen auch Interesse bekundet wurde, sagten die meisten ab, andere kamen nicht. Und so blieben letztendlich nur noch zwei übrig. „Schade“, meinte an diesem trüben und windigen Mittag der Vorsitzende Bernd Doll. So wurde kurzfristig alles umgeplant. Vom Parkplatz verlegte man den kleinen Flohmarkt ins Innere des Bades, unter den schützenden Eingangsbereich. Dort hatten die wenigen Anbieter ihre Tische aufgeschlagen, auf denen attraktive Geschenke zum Kauf angeboten wurden.

Bestimmt wird die große, kaum bespielte Barbie-Villa unter dem Weihnachtsbaum liegen und einem kleinen Mädchen Freude machen. Neben Kinderbüchern waren DVDs und auch CDs von Benjamin Blümchen bis zu den „Drei Fragezeichen“ im Angebot, zudem Brettspiele für die langen kalten und dunklen Winterabende.

Mit einem Stand waren auch die CDU-Frauen vertreten. Für den Verkauf schickte ihnen Claudia Nagelstein aus ihrer neuen Heimat Spanien mehrere Kartons Marmelade und Tee. Auch in diesem Jahr hatte Margret Fallmann in ihrer Freizeit reichlich Strümpfe in vielen Farben und Größen gestrickt, die alle ihre Abnehmer fanden. „Der Erlös kommt zu 100 Prozent sozial schwachen Schriesheimern zugute“, versicherte die Vorsitzende der Frauen Union, Christiane Haase. Mit dem Geld werden Schriesheimer Strahler gekauft und an die Leiterin des Sozialamts übergeben.

Viele Besucher kamen auch wegen der dort verkauften Weihnachtsbäume, die frisch aus Mudau angeliefert wurden, ins Schriesheimer Waldschwimmbad. „Wir haben kleine Bäume wie auch ganz große bis fast vier Meter“, informierte Gerhard Kling, der hier während der gesamten Woche die Bäume gemeinsam mit einer Helfermannschaft um den Organisator Jochen Wähling verkauft.

Die Preise sind nach der Größe der Bäume gestaffelt. So kostet ein Baum um die zwei Meter 30 Euro. Für den größten werden 55 Euro fällig. Die Weihnachtsbäume werden über eine Woche lang von 11 Uhr bis 16 Uhr verkauft. greg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018