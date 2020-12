Fotografischer Chronist der Stadt

In einer bewegenden Trauerfeier hat Schriesheim am Mittwoch von Hans Waldenmayr Abschied genommen. Das Urgestein des Schriesheimer Vereinslebens war am 3. Dezember im Alter von 80 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. In Schriesheim war er bekannt als „der Mann mit der Kamera“, immer dafür engagiert, um politisches, kulturelles oder geselliges Leben einzufangen und es für die Nachwelt zu erhalten.

Peter Kraft, Vorsitzender des Gesangvereins Lyra, in dem Waldenmayr aktiv war, würdigte das Ehrenmitglied seines Vereins. Zu seinen Verdiensten zählt neben der Pflege der Homepage auch die Gründung des früheren Lyra-Quartetts.

Kraft erinnert sich, wie Waldenmayr vor jeder Probe des Quartetts darauf bestand, zuvor ein Lied von den Don Kosaken zu hören. „Hans war ein großer Menschenfreund, sozial, ehrlich und großzügig, der sich mit Herz und Seele in seiner Heimatstadt Schriesheim eingebracht hat.“ Obwohl nicht in Schriesheim geboren, wurde er doch ein echter Schriesemer. 1965 zogen seine Eltern von Bremerhaven nach Schriesheim. Geprägt von seinem katholischen Elternhaus, wirkte er aktiv in der Jugendarbeit und begleitete die Gottesdienste als Ministrant. Als Mineralölkaufmann war er bei seiner Firma im Außendienst tätig, was seinem offenen und kommunikativen Wesen entsprach. 1975 heiratete er seine Frau Christine, die er bis zuletzt fürsorglich pflegte.

In den 1980er Jahren bezogen er und seine Familie das Haus in der Herrengasse, das er nach seinen Vorstellungen mit viel Liebe zum Detail umbaute und renovierte. Seinen Kindern und Enkeln, ja für die ganze Familie, war er ein stets großzügiger Vater und Großvater, auf den sie sich stets verlassen konnten.

Vielfältig ehrenamtlich engagiert

Er engagierte sich im Kulturkreis, im Partnerschaftsverein, bei den Winzern, war Vorstandsmitglied des Schwimmbadvereins, zu dessen Gründern er gehörte. Er unterstützte den Kirchenchor und war bei allen Festen ein gern gesehener Gast, der als leidenschaftlicher Chronist das gesellige Treiben mit seiner Kamera für die Nachwelt bannte. „Es gab kaum ein Ereignis, das er nicht mit seiner Kamera festhielt und somit vielen Menschen eine Freude machte“, erinnert sich die katholische Gemeindereferentin Iris Reinhardt.

Zu seinem facettenreichen Leben gehörte auch die Liebe zu seinem Weinberg, den er hegte und pflegte, und zum Wein, den er stets mit großer Freude an Freunde verschenkte. Er liebte das Reisen in ferne Länder, um Menschen und Kulturen kennenzulernen.

Gäbe es nicht Corona mit seinen strengen Verordnungen, so hätte der Lyra-Chor am Sarg seines geliebten Sängers mit eigenem Gesang Abschied genommen. Bei der Trauerfeier gespielt wurden daher zwei Lieder auf CD, an deren Produktion er noch selbst mitgewirkt hatte.

