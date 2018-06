Frage: Fibernet oder Telekom?

Anzeige

Die Bewohner von Altenbach und Ursenbach müssen sich noch etwas gedulden, bis sie über schnelleres und leistungsfähiges Internet verfügen können. In seiner Sitzung am Mittwochabend hat der Schriesheimer Gemeinderat noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob der Zweckverband Fibernet oder die Deutsche Telekom die neuen Anschlüsse in den Stadtteilen verlegen.

Zumindest ist die Planung für die Hauptleitung von Wilhelmsfeld nach Altenbach fertig, wie Wirtschaftsförderer Torsten Filsinger erläuterte. Die Bauzeit für die Trasse beträgt sechs Monate, die Finanzierung sei machbar, da die höchste Fördersumme zu erwarten ist.

Komplizierter ist es mit dem Binnenausbau, also der Anbindung innerhalb der Stadtteile. Bislang hatte die Telekom es abgelehnt, dies zu übernehmen. Vor kurzem erklärte sie sich jedoch bereit, sich zumindest in Altenbach zu engagieren. Die Stadt muss nun entscheiden, mit wem sie einen Vertrag schließt.