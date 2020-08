Fragen und Antworten zu Fibernet

Wie viele Haushalte in Alten- bach erhalten einen direkten Glasfaseranschluss?

In Altenbach hätten 60 Gebäude mit einem direkten Anschluss versorgt werden können, 22 Eigentümer haben das Angebot genutzt. 540 Kunden können per Kupferkabel an die neuen Glasfaserverteiler angeschlossen werden.

Wie sieht es in Ursenbach aus?

In Ursenbach haben rund 32 Grundstückseigentümer einen Glasfaserhausanschluss beantragt.

Welche Bandbreite (MBit/s) im Upload und Download wird den Kunden garantiert?

Das Breitbandnetz an sich ist gigabitfähig. Durch die Glasfaseranschlüsse sind für Privatkunden mit einem Tarif der der NetCom BW derzeit Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s im Download und 60 Mbit/s im Upload buchbar.

Was kostet ein Hausanschluss mit Glasfaser?

In Ursenbach sind es 974 Euro, in Altenbach 1175 Euro.

Wie schnell ist das Internet ohne Glasfaser bis ans Haus?

Wer per Kupferkabel an einen der neuen Verteiler angeschlossen ist, darf bis zu 50 MBit/s erwarten.

Wie hoch sind die laufenden Kosten für einen Anschluss?

Da zum Ende des Jahres 2020 die Privatkundentarife der NetCom BW preislich angepasst werden, können die Netzbetreiber nach eigener Darstellung aktuell keine genauen Angaben über die verfügbaren Preise für Altenbach und Ursenbach machen. Grundsätzlich bestehen die Preise aus einer Einmalgebühr (aktuell 100 bis 130 Euro) und einer monatlichen Grundgebühr (aktuell 49,90 Euro pro Monat bei bis zu 50 Mbit/s).

Ab wann kann die NetCom BW in Altenbach und Ursenbach schnelles Internet anbieten?

In Ursenbach ab April 2021, in Altenbach ab Juli 2021.

Wo gibt es online Infos?

Die aktuell verfügbaren Preise sind auf der Internetseite des Anbieters unter https://order.netcom-bw.de/verfuegbarkeit/anfrage adressgenau abrufbar. hje

