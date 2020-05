Frankreich-Fahrten jetzt doch abgesagt

Nun also doch: Sowohl die Kultur-, als auch die Jahresfahrt finden in diesem Jahr nicht statt. Das teilt der Förderkreis Partnerschaft Schriesheim-Uzès mit, der die Reisen alljährlich organisiert; lange hatte Vorsitzende Claudia Ebert gehofft, dass es mit den Exkursionen doch noch klappen könnte, jetzt ist das Aus für die Fahrten offiziell. Für Ende Juni war eine Tour in die Champagne und ins Burgund geplant, im August hätte eine Delegation dann die Reise in die südfranzösische Partnerstadt Uzès angetreten, um dort an der traditionellen Fete Votive teilzunehmen. Beides fällt flach, wie die Stellvertretende Vereinsvorsitzende Martha Berg nun mitteilt. „Alle potenziellen Teilnehmer wurden bereits vorab informiert“, heißt es in dem Schreiben weiter. stk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.05.2020