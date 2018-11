Frauen auf SPD-Liste in der Mehrheit

Die SPD hat‘s nicht leicht derzeit. Bundesweit sind ihre Umfragewerte schlecht, im Landesverband Baden-Württemberg ging es rund. „Wer es gut meint, bemitleidet uns, von unseren Gegnern bekommen wir Häme“, bringt es der Ortsvereinsvorsitzende Axel Breinlinger auf den Punkt. Doch wer denkt, die Genossen vor Ort in Schriesheim seien ob dieser Rahmenbedingungen verzagt, der irrt sich. Selbstbewusst und motiviert nominieren sie am Dienstagabend ihre Gemeinderats- und Kreistagskandidaten für die Kommunalwahlen am 26. Mai 2019.

Vielleicht hat diese fehlende Verzagtheit ja damit zu tun, dass für die Genossen an der Bergstraße die Bäume noch nie in den Himmel gewachsen sind. Im Stadtparlament bilden sie die kleinste Fraktion, von 26 Ratssitzen halten sie fünf. Und zumindest diese Zahl wollen sie halten.

Und so setzt die jetzige Liste auf bewährte Kräfte: die ersten vier Plätze belegen geschlossen die Amtsinhaber Sebastian Cuny, Gabriele Mohr-Nassauer, Rainer Dellbrügge und Irmgard Mohr. Erster Neuling ist auf Platz 5 Christian Baier (35).

Mehrere bekannte Namen

Unter den Bewerbern, die von den 33 Anwesenden in großer Geschlossenheit gewählt werden (eine Enthaltung ist da schon was Besonderes), finden sich viele interessante Namen. So etwa Eva-Maria Rother-Arras auf dem nicht aussichtslosen Platz 6. Die 51-jährige Diplom-Verwaltungswirtin ist Kämmerin in der Gemeinde Bammental; lange in Elternbeiräten von Kindergärten und Schulen engagiert, ist sie bekannt.

Ebenso wie Patrick Schmidt-Kühnle auf Platz 9. Der Social Media Manager und Vertrauensmann bei der BASF war viele Jahre lang Elternbeiratsvorsitzender am Gymnasium, seit kurzem ist er sogar Sprecher des Gesamtelternbeirates der Stadt.

SPD-Ortsvereinschef Axel Breinlinger tritt auf Platz 11 an. „Genau der richtige für mich“, scherzt er, „in der Mitte: zehn Kandidaten vor mir und zehn nach mir.“ Trotz seines Alters von 67 ist es für ihn eine Premiere: In seiner aktiven Dienstzeit als Richter war ihm eine Kandidatur nicht möglich, sondern erst jetzt, da er als freier Rechtsanwalt tätig ist.

Eine bewegende Vorstellungsrede hält Melanie Koziol. Die 32-jährige Apothekerin berichtet von ihrem aus finanziellen Gründen unerfüllt gebliebenen Traum, Pharmazie zu studieren. Doch mit Willen und Fleiß habe sie doch eine Laufbahn in ihrem Wunschbereich geschafft: „Das zeigt, dass es geht“, sagt sie und verkörpert damit das traditionelle SPD-Ideal von sozialem Aufstieg. „Nicht umsonst heißen wir Sozialdemokratische Partei“, so Breinlinger.

Ein hoher Anteil an Frauen ist charakteristisch für diese Liste. „Wir haben die Männerquote klar verfehlt“, scherzt denn auch Axel Breinlinger angesichts von 14 weiblichen und 13 männlichen Bewerbern; aus den Stadtteilen Altenbach und Ursenbach treten gar nur Frauen an.

Auffallend ist auch, dass die klassischen Schriesemer Namen selten sind. Die Mehrheit sind Neubürger (als welche vor Ort allerdings auch solche gelten, „die seit 15 Jahren hier leben“, wie eine Kandidatin formuliert). Die Partei sieht darin „keine Schwäche, sondern eine Stärke“, wie Breinlinger klar macht: „Jeder kann mitmachen und nicht nur die, deren Großeltern bereits auf dem Schriesheimer Friedhof beerdigt sind.“

So geht es nun also in den Wahlkampf. Sebastian Cuny, obwohl erst 40 schon zum fünften Mal dabei und zum zweiten Mal – einstimmig – Spitzenkandidat, nennt die Hauptthemen seiner Partei: bezahlbares Wohnen, gute Kinderbetreuung, Teilhabe „egal woher man kommt“.

Hans-Jürgen Krieger, der renommierte ehemalige Fraktionschef, ist mit dem Nachwuchs zufrieden. Der 74-Jährige leitet die Wahl an jenem Abend: „Denn zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren Engagement in der Partei bin ich kein Kandidat.“

