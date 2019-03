Freunden fällt Ausgrenzung viel schwerer

Sie wollen nicht von Opfern sprechen, wenn es um Mobbing geht; Denise Gehrig-Schmitt bevorzugt den Begriff „Tatbetroffener“ und sagt: „Opfer ist ein Wort aus der Jugendsprache. Wenn wir das verwenden, verschaffen wir dem Täter Genugtuung.“ Die Schulsozialarbeiterin an der Kurpfalz-Realschule und ihr Kollege Udo Heidrich vom benachbarten Gymnasium sind am Montag um 18.30 Uhr vom Gesamtelternbeirat in die Schul-Aula eingeladen zu einem Vortrag mit dem Titel „Mobbing: Vorbeugen – Erkennen – Handeln“.

Im Vorfeld sprachen die Referenten jetzt mit dem „MM“ über das Thema und seine Auswirkungen im Schulalltag. Etwa die Sachbeschädigungen am Fahrrad-Abstellplatz: ein Dauerbrenner. „Da passiert häufig was“, weiß Heidrich. Räder würden umgeworfen oder beschädigt. Eltern stellten fest, dass gezielt Sattel oder Lenker gelockert wurden. „Da muss jemand sogar eigens Werkzeug mitgebracht haben“, erklärte eine Mutter, die unbekannt bleiben will, dieser Zeitung.

Für Heidrich ist diese Dimension neu, deshalb weiß er nicht, ob sich die Taten gegen bestimmte Personen richteten. Gehrig-Schmitt stellt grundsätzlich klar: „Mobbing ist bei uns so akut wie an allen anderen Schulen auch.“ Würde man die oft genannte Zahl von deutschlandweit 500 000 betroffenen Schülern umrechnen, ergänzt ihr Kollege, dann komme man auf ein Kind pro Klasse.

Im Gegensatz zur Schulhof-Rauferei zeichnen sich die Taten, so betonen die beiden Fachberater für systemische Mobbing-Intervention, durch körperliche und seelische Quälereien aus, die über einen längeren Zeitraum zielgerichtet und oft von mehreren gegen einen Betroffenen stattfinden. „Das ist nicht auf Augenhöhe“, so Heidrich. Mobbing kommt schon in Kindergarten und Grundschule vor, doch die mehrtägigen Sozialtrainings der beiden setzen in der sechsten Klasse an, wenn die Schüler ihre Rollen im sozialen Gefüge gefunden haben.

Eltern werden informiert

Zu Beginn werden Werte und Tugenden eingeführt, „Stargast-Interviews“ dienen dem besseren Kennenlernen: In Podiumsgesprächen werden alle Schüler zu Hobbys und Familie befragt, die Klasse hört zu. Das stärke nicht nur die Gemeinschaft, sagt Heidrich, sondern wirke auch präventiv: „Wenn ich viel über jemanden weiß, fällt Ausgrenzung schon schwerer.“ Schriftlich geben die Kinder später an, wo es Probleme gibt und welche Schüler am meisten „abkriegen“.

Bei der Auswertung kristallisieren sich oft Strukturen heraus; die Sozialarbeiter sprechen mit den Genannten und ihren Eltern. „Ich verspreche ihnen“, sagt Heidrich, „dass es aufhört.“ Am nächsten Tag werden alle Quälereien und Misshandlungen am Flipchart aufgeschrieben: „Da wird es leiser, je länger die Liste wird“, hat Heidrich erfahren. Auf einmal werde den Kindern klar, wie es dem Betroffenen geht, wie schwer es wohl ist, Montags wieder zur Schule zu gehen und zu wissen, es geht weiter: „In solchen Momenten können Sie eine Stecknadel fallen hören, so still wird es.“

Doch sind solche Momente oft Wendepunkte: Es werden schriftliche Vereinbarungen getroffen, Verantwortliche benannt, regelmäßige Kontrollen angekündigt. Indirekt mit Mobbing hat auch „Ritzen“ oder anderes selbstverletzende Verhalten zu tun.

„Die Jugendlichen fügen sich äußerlichen Schmerz zu, um den inneren auszuhalten“, erklärt Gehrig-Schmitt, die damit öfter zu tun hat: „Es ist präsent an den Schulen.“ Auch hier werden Gespräche mit Kindern und Eltern geführt. Wie ohnehin Beratungen den Alltag bestimmen: Gehrig-Schmitt führt täglich vier bis acht Unterredungen, Heidrich dokumentiert seine Gespräche nach Geschlechtern getrennt. Vom ersten bis dritten Schul-Quartal hatte er „bis dato“ 123 Termine mit Jungs und 49 mit Mädchen. Um Streitereien ging es dabei, um Konflikte, um Mobbing. Auch wenn ein klarer Schwerpunkt beim starken Geschlecht liegt, macht er doch bei beiden auch einen Trend aus: „Im Winter ist mehr los. Es muss wohl an der dunklen Jahreszeit liegen.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019