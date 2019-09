Früher Start sichert gute Qualitäten

Tobias Heberle ist der erste. Um 6.15 Uhr liefert der Winzer im Kelterhaus seine Trauben ab, die er zuvor auf dem Ölberg geerntet hat. Das Ergebnis sorgt bei ihm wie bei der Genossenschaft für helle Freude: Denn die Messung seiner ersten Fuhren ergibt stolze 89 Grad Oechsle – für die Sorte Müller-Thurgau ein ausgezeichneter Wert. Und Heberles Ergebnisse sind durchaus charakteristisch: Die Weinlese der Winzergenossenschaft Schriesheim ist am Montag mit sehr guten Qualitäten gestartet.

Dabei erfolgt dieser Start, was den Termin angeht, alles andere als planmäßig. „Ursprünglich war er erst für kommende Woche geplant“, erläutert WG-Aufsichtsratschef Winfried Krämer. Ein kleines Detail am Kelterhaus zeugt davon: Vor der Halle sind Bauarbeiter damit beschäftigt, Schäden im Boden zu asphaltieren. „Diese Arbeiten hätten wir natürlich nicht an diesem Tag machen lassen, wenn wir gewusst hätten, dass wir heute mit der Lese anfangen.“

Fäulnis der Trauben droht

Den Start der Ernte um eine Woche vorzuziehen – diese Entscheidung fiel am vergangenen Samstag. Und Grund dafür ist – natürlich – die Entwicklung der Witterung. „Ohnehin sind wir in diesem Jahr nicht so früh wie im vergangenen“, erinnert Geschäftsführer Harald Weiss. „Im Mai gab es eine Stagnation beim Wachstum“, erläutert Krämer. So war der Lesebeginn erst für den kommenden Montag vorgesehen.

Doch zwei ungute Entwicklungen kamen in den zurückliegenden Tagen zusammen: Starker Regen (Krämer: „Am Straßenfest-Wochenende waren es 43 Liter“) und starke Sonneneinstrahlung am Tag. „Das verkraftet die Haut der Traubenbeeren nicht“, erläutert Krämer. Es kommt zu Rissen, Fäulnisgefahr besteht. So musste schnell gehandelt werden.

Los geht es traditionell mit dem Müller-Thurgau. „Das ist unsere früheste Sorte“, begründet Weiss. Immer noch macht sie gut ein Fünftel der 125 Hektar betragenden Anbaufläche der WG aus, hauptsächlich am Kuhberg und am Rittersberg. Ihr Anbau ist zwischen den Winzern so breit gefächert wie bei kaum einer anderen Sorte. Gut die Hälfte der Rebflächen werden inzwischen maschinell über einen sogenannten Vollernter eingebracht, allerdings intensiv von Hand begleitet.

„Es war die richtige Entscheidung“, fühlt sich Weiss in seiner Terminwahl bestätigt, als er die Eingangszettel durchsieht. Die meisten Traubenwerte liegen um die 83, 84 Grad Oechsle, im Laufe des Tages ist sogar ein 90er dabei. „Früher war man glücklich, wenn es mehr als 80 Grad Oechsle waren“, erinnert sich Weiss. Und auch ihr Zustand ist in Ordnung: „Die Trauben sind topgesund“, urteilt der Fachmann.

Insgesamt werden 90 bis 100 Tonnen Müller-Thurgau geerntet. Die erste Tranche, rund 25 000 Liter, geht noch am Montagabend mit einem Tanklastzug nach Breisach, wo sie im Badischen Winzerkeller ausgebaut wird. Die anderen folgen in den nächsten Tagen. An diesem Dienstag wird St. Laurent gelesen. Weiss rechnet mit 20 Werktagen Lese.

Und welches Wetter wünschen sich die Winzer für die kommenden Tage und Wochen? „Vor allem keinen Regen“, hofft Winfried Krämer: „Und Temperaturen zwischen zehn und 20 Grad.“ „Schwimmbadwetter können wir jetzt nicht gebrauchen“, lacht Weiss und dann ganz ernst: „Es kann aber immer was passieren.“

Backpulver gegen Fliege

Ein Beispiel ist die Kirschessigfliege. 2017 ein riesiges Problem, war es ihr 2018 schlichtweg zu heiß. Das jetzige Klima kommt ihr eher entgegen, und so sind die Winzer mächtig auf der Hut. Bekämpft wird sie übrigens nicht etwa mit der chemischen Keule, sondern mit einem Hausmittelchen: „Backpulver“, sagt Krämer.

„Das wird ein durchschnittlich gutes Jahr“, ist Weiss optimistisch. Es bestehen alle Chancen für einen „schönen Jahrgang“, sowohl was die Menge als auch die Qualität angeht. Genießen lässt sich dies am Ersten Advent, wenn der St. Laurent Nr. 1 in den Verkauf kommt; die anderen Sorten folgen Anfang des Jahres. Wer es nicht abwarten kann, für den gibt es ab diesem Dienstag im Kelterhaus in der Porphyrstraße Federweißen.

