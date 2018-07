„Für ein dichtes Dach und Heizung im Winter“

Anzeige

„Es wurde immer nur weitergegeben, was positiv ist“, kritisiert Christian Wolf die Verwaltung. Und der Fraktionschef der Grünen nennt als Beispiel die bejubelte Meldung über den Bundeszuschuss von 6,7 Millionen Euro. Dessen ungeachtet sieht er die Gesamtkosten zur Sanierung des Kurpfalz-Gymnasiums von 32 Millionen Euro als „nicht verkraftbar“ an. Auf einer Veranstaltung tragen die Grünen nun ihre Haltung vor – im Vorfeld jenes 25. Juli, an dem der Gemeinderat über die Vergabe des Planungsauftrags entscheiden soll.

Trotz Biergartenwetters sind mehr als 50 Interessierte in den „Hirsch“ gekommen, nicht zuletzt Eltern und Elternvertreter, Mitglieder anderer Parteien, Schulleiter, die gesamte Spitze der Stadtverwaltung. Eine dreiviertel Stunde lang referiert Wolf mit Hilfe von Folien die Fakten.

Trotz 6,7 Millionen Euro vom Bund und zwei Millionen aus dem „Ausgleichsstock“ des Regierungspräsidiums ist die Belastung für die Stadt nach Ansicht der Grünen zu hoch. Hinzu kämen die üblichen Preissteigerungen („20 Prozent sind realistisch“, so Wolf) und die unsicheren Konjunkturaussichten. „Wer weiß, wie wir aussehen, wenn der Trump so weitermacht“, sekundiert Grünen-Finanzexperte Robert Hasenkopf-Konrad. Für andere Projekte wie Kindergarten und Feuerwehrhaus sei gar kein Geld mehr da.