Für kühlenden Schatten

Es werden schon ein paar Jährchen ins Land ziehen, bevor die am Tag des Baumes, dem 25. April, gepflanzten fünf Bäume im Waldschwimmbad den Badegästen Schatten spenden können. „Einen handtuchbreiten Schatten werfen sie schon jetzt“, scherzt Sabine Portz, die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Erhaltung Waldschwimmbad Schriesheim (IEWS), als sie die neuen Gewächse jetzt öffentlich vorstellt.

Einst standen an der hiesigen Stelle Bäume, die jedoch gefällt werden mussten, weil sie morsch waren. Seither müssen die Badegäste auf der Badewiese in der prallen Sonne schmoren oder sich selbst von daheim Sonnenschirme mitbringen.

Beirat ergreift die Initiative

Ihr Ruf nach neuen Bäumen drang bis zur neuen Vorsitzenden, und er blieb nicht ungehört. Sabine Portz wandte sich mit dieser Bitte an die Beiräte des Waldschwimmbads, darunter Friedrich Ewald, Klaus Cardano, Wolfgang Amann und Barbara Schenk-Zitsch. Sie sagten fünf schnell wachsende Bäume zu.

Zur praktischen Umsetzung wandten sie sich an Thomas Buchwald, den Vorsitzenden des Wein-, Obst- und Gartenbauvereins, der wiederum Kontakt zur Baumschule Huben herstellte. Und als dieser von der Aktion erfuhr, war er spontan bereit, vier der Bäume zu spenden. „Der Beirat hat dann den fünften Baum gesponsert“, berichtet Beiratsmitglied Friedrich Ewald.

Hubens Wahl fiel auf Sorten wie Eiche, Erle und Kiri, ein in China heimischer schnell wachsender Baum, der – da schwer entflammbar – gerne für den Bau vom Möbeln verwendet wird, wie der Experte erläutert.

Doch vor dem Einpflanzen war Muskelkraft gefragt. Es mussten tiefe Löcher gegraben werden, hatten die Setzlinge doch bereits eine beachtliche Größe erreicht; immerhin waren sie schon um die sieben Jahre alt.

Auch hierfür war jedoch schnell eine Lösung gefunden: Die Schriesheimer Firma Thomas Rath stellte nicht nur einen Kompaktbagger zur Verfügung, sondern schickte auch gleich einige ihrer Arbeiter mit.

Jetzt stehen die Bäume in voller Pracht und wollen natürlich gepflegt werden. So gab die Baumschule der IEWS mit auf den Weg, dass jeder Baum in der Woche 100 Liter Wasser braucht. „Wir werden auch noch die Namen der Spender auf einer Tafel an den Bäumen anbringen“, informierte Sabine Portz. greg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.06.2019