Für Nachwuchs- und Fachkräfte

Die Idee, mit einem Stand der Handwerker im Mathaisemarkt-Gewerbezelt um Nachwuchs und um Fachkräfte zu werben, hat sich im vergangenen Jahr bewährt und wird daher beim anstehenden Mathaisemarkt wiederholt – und zwar noch umfangreicher und auch professioneller. Das Konzept stellten die Beteiligten jetzt im Schriesheimer Rathaus vor.

Mit dem Slogan „Der Schriesheimer Mittelstand – stark in Ausbildung und Beruf“ wollen die Handwerksbetriebe erneut auf sich aufmerksam machen. Der Stand hat eine Größe von 90 Quadratmetern – ausreichend Platz für zehn Betriebe, davon mehrere, die sich abwechseln. „Im letzten Jahr war der Stand etwas zu beengt“, erinnert der kommunale Beauftragte für Wirtschaftsförderung, Torsten Filsinger.

Corona auch hier ein Thema

Natürlich schwebte auch an diesem Nachmittag das Thema „Corona“ über allem. Bürgermeister Hansjörg Höfer nannte die letzten Tage sehr „angespannt“. Man könne nur den Ratschlägen folgen, betonte er und verwies auf das städtische Marktrecht und die daraus resultierende Rechtslage, nach der es alleine in den Händen der Stadt liege, eine solche Veranstaltung abzusagen.

In Schriesheim sei bis dato noch kein akuter Fall von Corona aufgetreten, versicherte Höfer. Also werden der Mathaisemarkt, mithin die Leistungsschau und auch der Handwerkerstand so stattfinden wie geplant, betonte der Bürgermeister.

Betreut wird der Stand von Handwerksbetrieben, die alle händeringend Auszubildende und Fachkräfte suchen, darunter gleich drei Holz- verarbeitende Firmen: Holzbau Grüber und die Schreinereien Hartmann und Dremel. „Es geht nicht nur darum, Lehrlinge und Fachkräfte zu gewinnen“, betont Armin Dremel: „Langfristig geht es auch um die Nachfolge und damit um die künftige Existenz des Betriebes.“

Wer gerne im Freien, „an der frischen Luft“, arbeiten will, sich für Natur und Pflanzen interessiert, der ist bei „Garten Creativ“ goldrichtig. „Helfer haben wir genug, wir brauchen aber dringend Fachkräfte“, bringt es Firmenchef Robert Hasenkopf-Konrad auf den Punkt.

Weitere Betriebe, die Leute suchen und daher mitmachen, sind Reutter Energieservice, Sommer Wasser-Wärme-Strom, Sanitär Jäck und Grabmal Wink, aber auch das Zahntechniklabor Schenk.

Geworben wird mit ideenreichen Aktivitäten: Die Inhaberin von Hair Make-up by Isabell, das seit November in der Schmalen Seite zu finden ist, bringt ihren Friseurstuhl mit, schneidet Haare oder gibt Lifestyle- Beratung – und hofft, damit Lehrlinge zu finden. Praktische Tipps, wie man ein Bewerbungsschreiben abfasst und was man bei einem Bewerbungsgespräch zu beachten hat, geben Mitarbeiter der Agentur für Arbeit.

Dieses einmalige Angebot, mehrere Firmen an einem Ort zu finden, gibt es nicht allzu häufig. Daher werden auch die zehnten Klassen des Gymnasiums und Klasse acht der Realschule an drei Tagen vor Ort sein. Wer für einen der Berufe Interesse hat, der kann mit seinem künftigen Chef gleich einen Termin zum „Reinzuschnuppern“ vereinbaren.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020