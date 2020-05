Für „Professionalisierung“ der Homepage

Schriesheim.Am Anfang stand erstmal die Selbstkritik. Die Stadt Schriesheim habe eine „nicht gerade bedienerfreundliche Homepage“, gab Hauptamtsleiter Dominik Morast zu. Außerdem räumte er Pannen ein, was die Infos über die Kindergartenbeiträge anging. In der Gemeinderatssitzung stand ein Antrag der Verwaltung auf der Tagesordnung, eine Stelle für städtische Öffentlichkeitsarbeit zu schaffen.

Morast schränkte gleich zu Beginn ein, dass die Einführung einer Bürger-App im Moment nicht zur Debatte stehe: „Ich sehe uns da noch nicht in diesem Bereich.“ „So ein selbstkritischer Bericht ist ja schon fast unüblich“, wunderte sich GL-Stadtrat Bernd Molitor, der gleichwohl ein offenes Ohr für das Anliegen hatte: „Wenn man die Bürger frühzeitig informiert, etwa über Baustellen, dann schafft das Verständnis.“ Zuvor ein Konzept zu erarbeiten, hielt Andrea Diehl (CDU) nicht für nötig: „Denn wenn man die Leute nicht vorher mitnimmt, bringt das gar nichts.“ Vielmehr müsse jemand eingestellt werden, der die Anforderungen der Öffentlichkeitsarbeit erfüllen könne. Auch Matthias Meffert (FW) war einverstanden mit einem Fachmann, ebenso wie Sebastian Cuny (SPD), der für ein transparentes Verwaltungshandeln plädierte, und Wolfgang Renkenberger (FDP), der sich für eine „Professionalisierung des Internet-Auftritts“ aussprach. Allerdings hatte er ein Problem mit den jährlichen Personalkosten: „55 000 Euro – muss das sein?“ Vielleicht könne man doch eher zunächst ein Konzept erstellen. Bürgermeister Hansjörg Höfer hatte, eingedenk der klammen Haushaltslage schon zu Beginn erklärt, dass die Stelle in diesem Jahr zunächst auch nur ausgeschrieben werden könne; eine Arbeitsgruppe solle sich mit den Anforderungen an die Stelle beschäftigen.

Er halte die aktuelle Finanzlage „für nicht so rosig“ und lehne den Antrag daher ab, gab Thomas Kröber (AfD) zu Protokoll; Lissy Breitenreicher (BgS) war dagegen einverstanden, so dass der Antrag mit einer Gegenstimme – Kröbers – angenommen wurde. stk