„Für und Wider eines Neubaugebietes gegeneinander abwägen“

Der Schriesheimer Bürgermeister Hansjörg Höfer (Archivbild). © blim

Schriesheim will sich im kommenden Jahr der Diskussion um ein neues Baugebiet und - in Form einer neuen Stelle in der Stadtverwaltung - verstärkt der Digitalisierung widmen. Dies kündigt Bürgermeister Hansjörg Höfer im Interview mit dem „MM“ zum Jahresabschluss an.

Herr Bürgermeister, mit welchen Gefühlen blicken Sie auf 2018: Erschöpft? Zufrieden?

...