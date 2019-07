Füße im Gras, Flocken auf der Leinwand

Menschen frieren trotz dicker Wintermäntel, und die Straßen von Paris sind weiß gepudert – die Rahmenhandlung des Films verspricht an heißen Sommerabenden schon mal ein wenig Abkühlung. „Er ist lustig, bösartig, einfach gut“, schwärmt Claudia Ebert; die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Uzès hat den Streifen zusammen mit ihrem Organisationsteam ausgewählt für die mittlerweile dritte Auflage des Sommerfests am 13. Juli.

„Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste“ heißt die 2017 erschienene Komödie, in der ein kalter Winter die Regierung veranlasst, Obdachlose zwangsweise in Pariser Wohnungen einweisen zu lassen. An sich kein lustiger Plot, doch Regisseurin Alexandra Leclère macht daraus eine skurrile Geschichte um die wohlhabende Frau des Hauses, die an der Seite ihres nörgeligen Gatten bislang eher ein Schattendasein führte und deren Leben durch die Einquartierungen eine plötzliche Wende erfährt.

Während auf der Leinwand dichte Flocken fallen, können die Besucher entspannt ihre Zehen im weichen Gras vergraben – die Atmosphäre im Aussiedlerhof Ringelspacher begeistert Vereinsmitglieder und Gäste: Man kann unter den ausladenden Zweigen des Apfelbaums im Grünen sitzen und dazu deutsche und französische Weine, Flammkuchen oder Käseteller aus der Küche von „Artbeats“ genießen.

Auftakt vor zwei Jahren

Im vergangenen Jahr wurde dieses Konzept zum Riesenerfolg, auch dank der Witterung. Doch schon der verregnete Auftakt vor zwei Jahren zog zahlreiche Besucher an. Fiel das Sommerfest 2018 mit dem französischen Nationalfeiertag am 14. Juli zusammen, so wird heuer in der Weinstadt einen Tag früher gefeiert. „Aber das eine hat mit dem anderen ohnehin nichts zu tun“, erklärt Ebert.

Denn der Kinoabend ist eigentlich nichts anderes als die Fortsetzung der traditionellen Sommerfeste, die ihren Anfang einst mit Musik von den „Heidelberg Jazzmen“ und Boulespielen auf dem Sportgelände nahmen. Als der Platz wegen Bauarbeiten nicht mehr zur Verfügung stand, machten die Veranstaltungen erstmal Pause, bis die neue Idee stand.

Wenn nach dem Kinoabend der sprichwörtliche Vorhang fällt, haben die Organisatoren erstmal eine kurze Verschnaufpause, doch im August steht dann die Jahresfahrt in die südfranzösische Partnerstadt Uzès an: Die vom 21. bis 25. August stattfindende Reise ist derzeit ausgebucht, es gibt aber noch die Möglichkeit, sich auf einer Warteliste eintragen zu lassen.

Das Open-Air-Kino findet statt am 13. Juli ab 19 Uhr los auf dem Aussiedlerhof Ringelspacher. Der Film beginnt mit Einsetzen der Dämmerung, voraussichtlich gegen 21.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für zehn, an der Abendkasse für zwölf Euro. Vorverkaufsstellen sind Utes Bücherstube und die Strahlenburg-Apotheke. stk

