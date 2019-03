„Ganz normales Mittelmaß“

Der verkaufsoffene Sonntag am zweiten Mathaisemarktwochenende war nicht gerade der Renner. Wahrscheinlich hatten das auch im Vorhinein einige Einzelhändler erahnt und ließen ihre Türen geschlossen, wie beispielsweise der Second Hand Laden oder auch „Optik Pfister“, der in der Vergangenheit immer an den verkaufsoffenen Sonntagen teilnahm, oder auch das TUI-Reisebüro in der Heidelberger Straße.

Aber auch viele Einzelhändler, die ihre Türen geöffnet hatten, verzeichneten ein geringeres Kundeninteresse. Gut frequentiert war hingegen Ela‘s Riebel Modeboutique. Bei einem Gläschen Sekt suchten und probierten die Kundinnen die neueste Frühlings- und Sommermode. „Ich habe mir Inspirationen von der Modenschau geholt, und jetzt suche ich das Stück, das mir gefallen hat“, äußerte sich eine Kundin und war dann recht enttäuscht, dass es ju st dieses Modell nicht in ihrer Größe gab. „Wir haben hier nur Einzelstücke“, bedauerte die Boutiquebesitzerin und präsentierte ersatzweise ein ähnliches Outfit. Die Inhaberin zeigte sich mit dem Besuch recht zufrieden. „Wir liegen etwas abseits der Umzugsstrecke aber dennoch zentral“, begründete sie den guten Zuspruch, außerdem gebe es noch 20 Prozent Rabatt.

Als verhalten konnte man auch den Kundenandrang im Opus und in Ilse Generals „Kinderlädchen“ bezeichnen. Hier war zu erfahren, dass Ilse General aus Altersgründen ihr sonst gut gehendes Geschäft mitsamt einem hervorragenden Kundenstamm aufgeben will, bislang aber noch keinen Nachfolger gefunden hat. Mit frischem Obst und Gemüse lockte das türkische Spezialitätengeschäft in der Heidelberger Straße, doch auch hier blieb der Laden leer.

„Wir sind heute zufrieden, es ist ein ständiges Kommen und Gehen“, freute sich dagegen Petra Spruck, Inhaberin des Geschäfts „peppilello“. Neben Wohnaccessoires bietet sie auch Kreativkurse an. Außerdem plant sie einen Benefizabend unter dem Motto „Lachen für einen guten Zweck“, wobei der Erlös an den Verein „Kiwi“ fließen soll.

Dass nur wenige Geschäfte ihre Türen geöffnet hatten, sei möglicherweise dem Wetter oder dem Umstand geschuldet, dass der Festzug auf das zweite Wochenende verschoben wurde, suchte der BdS-Chef Rolf Edelmann nach Gründen. „Wir hatten bewusst den verkaufsoffenen Sonntag auf das zweite Wochenende gelegt, damit die Geschäftseingänge nicht von den zahlreichen Umzugsbesuchern versperrt sind“, berichtete Edelmann. Er erwarte mit Interesse die Rückmeldung der Gewerbetreibenden.

Zum Mathaisemarkt sagte er in einer ersten Bilanz, dass im Gewerbezelt etliche Standbetreiber sehr gute und neue Geschäftskontakte gemacht hätten. Es habe auch welche gegeben, bei denen die Geschäfte „mies“ gelaufen seien, resümierte der BdS-Chef. „Zusammenfassend kann man den Mathaisemarkt 2019 als einen ganz normalen mittelmäßigen Markt bezeichnen“, stellte Edelmann fest.

