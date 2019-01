Geburtstag wird mit einem Open-Air-Konzert gefeiert

Das Konzept zum kleinen Jubiläum Ende Juni steht. Zwar sind 120 Jahre MGV Eintracht kein triftiger Grund, um eine gigantische Jubiläumsfeier zu veranstalten, aber immerhin schon ein Anlass, um ein klein wenig sich selbst zu feiern. Und das haben die Sänger auch vor. Geplant ist am 29. Juni auf dem unteren Schulhof unter der ehrwürdigen Linde ein Open-Air-Konzert mit allen Scharf‘schen und den Schriesheimer Chören zu veranstalten.

„Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter – falls nicht, werden wir in die Mehrzweckhalle ausweichen“, informierte der erste Vorsitzender Helmut Hölzel die Mitglieder. Aufgelockert wird das Konzert durch die Trachten-Tanzgruppe. Offen ist noch wer, die Bewirtung übernimmt. Durch das Programm wird in seiner gewohnten lockeren und charmanten Weise Georg Brand führen.

Doch noch weitere Aufgaben warten nach dem erfolgreichen vergangenen Jahr auf die Sänger. So hat der MGV die Einladung zum Prager Chortreffen Mitte Juli angenommen. Geplant sind Auftritte in der St. Nikolaus Kirche und in der St. Martin Kirche oder der St. Salvator Kirche. Doch die erste große Aufgabe, die Gestaltung des Motivwagens zum großen Mathaisemarktumzug, liegt noch vor den Sängern. Ebenso wie andere Vereine hatten auch sie Schwierigkeiten das vorgegebene Motto umzusetzen. „Wir haben uns für das Thema Weck, Worscht und Woin entschieden“, so der Vorsitzende. Außerdem werde sich der Chor auch gesanglich bei der Eröffnungsfestlichkeit beteiligen.

Für die Versammlung hatte der Vorsitzende auch eine Statistik vorbereitet. So ist der Verein derzeit 256 Mitglieder stark. Austritte wie Neuzugängen halten sich die Waage, so dass der Mitgliederstand konstant geblieben ist. Das Durchschnittsalter ist bei 58 Jahren. Der Chor ist 39 Stimmen stark und die Tanzgruppe hat einen Stamm von 33 Tänzern.

Vize-Chef im Amt bestätigt

Peter Grüber gab den Denkanstoß an die Zukunft des Vereins zu denken. „Wir sollten auch mal jüngere Mitglieder in die Amtsgeschäfte einführen“, überlegte er und machte den Vorschlag: „Warum nicht einmal eine Frau als Vorsitzende eventuell aus dem Tanzkreis“.

Helmut Hölzel dachte an diesem Abend zwar noch nicht ans Aufhören, doch er stellte den Mitgliedern seinen „Kronprinzen“ Oliver Hildenbeutel vor, den er ins Amt einarbeiten wolle. Mit zwei Gegenstimmen wurden an diesem Abend Jürgen Mohr als zweiter Vorsitzender bestätigt. Susanne Pressler wurde in den neu gegründeten Wirtschaftsausschuss gewählt. greg

