„Gegen den Rechtsruck etwas tun“

Bei der FDP läuft manches etwas anders als bei ihren Mitbewerbern. Im Saal des Hotels „Ludwigstal“ sind an jenem Abend zwei Dutzend Personen anwesend, doch lediglich neun davon Mitglieder der FDP. Nur diese dürfen abstimmen, als unter Leitung des Bezirksvorsitzenden Dietrich Herold die liberalen Kandidaten zur Gemeinderatswahl bestimmt werden. Von denen ist denn auch der Großteil nicht Mitglied der Partei.

Ganz anders natürlich Stadtrat Wolfgang Renkenberger, der erneut zum Spitzenkandidaten gekürt wird. „Seit 22 Jahren bin ich für die liberale Sache aktiv“, berichtet er: „Ich habe zwei Kommunalwahlen hinter mir, das Mandat zwei Mal verteidigt.“

Ulrike von Eicke auf Platz 2

Ihm folgt Ulrike von Eicke, 21 Jahre Elternbeirätin, davon mehrere Jahre als Vorsitzende des Gremiums: „Mit meiner Kandidatur will ich für einen zweiten Sitz kämpfen.“ Der Partei erscheint dies möglich: „Vor fünf Jahren haben wir den zweiten Sitz nur knapp verfehlt“, erinnert Ingo Kuntermann, der diesmal auf Platz 3 antritt. Er ist im zehnten Jahr Ortsvorsitzender und damit inzwischen der dienstälteste der Amtsinhaber.

Ihm folgt Nathalie Schuhmacher-Grauer, Oberstudienrätin und vor Ort als Mit-Organisatorin der Sternsinger-Aktion engagiert. Kommunalpolitik liegt offenbar in der Familie. Ihre Mutter war die erste Stadträtin Düsseldorfs, ihr Sohn Lukas Mitglied des Jugendgemeinderates, dessen Bruder Max kandidiert jetzt ebenfalls auf der Liste und ist mit seinen 18 Jahren der einzige Kandidat unter 40. In der Sitzung fehlt er aus gutem Grund: „Er hat morgen seine Abiturprüfung in Mathe.“

Bürgerschaftliches Engagement

„Ich bin seit 30 Jahren in der Gastronomie tätig, derzeit im ,Hirsch‘“, berichtet Michael Adamietz. Warum er sich mit 47 in die Politik stürzt? „Hauptsächlich wegen der AfD“. Da ist er nicht der Einzige. „Gegen den Rechtsruck was tun“ will auch der Unternehmer Hans Rensland. „Mir geht die AfD auf den Senkel“, meint ebenfalls Karl-Heinrich Lorenz, seit 35 Jahren Parteimitglied, bekennt aber auch: „Die Linie von Christian Lindner gefällt mir nicht so gut, denn ich bin ein Anhänger von Baum und Hirsch.“ Der Rechtsanwalt mit Kanzlei in Mannheim ist außerdem Präsident des örtlichen Rotary-Clubs und auch sonst über Schriesheim gut informiert: „Ich bin ja der Mann von Christiane Majer“.

Birgit Becher, Diplom-Bibliothekarin in der Universität Heidelberg, ist auf dem Branich aufgewachsen, im Vorstand der dortigen IG, aber auch bei den katholischen Frauen und im Verein „Gegenwind“ aktiv. Das gilt auch für andere, so Johann Schuster, ehemals Leitender Oberarzt am Klinikum Ludwigshafen.

Aus dem Vereinsleben bekannt sind Stefan Siegwart, einst Vorstand im Swingtett, oder Hans Kabbe, Boxtrainer beim KSV. Gerhard Menold, einst in der Leitungsebene von BWT, ist Ehrenpräsident des traditionsreichen Heidelberger Ruderclubs.

Für Altenbach konnte der gegen Windräder engagierte Biologe Marcel Münderle gewonnen werden: „Er ist passionierter Naturschützer“, so Kuntermann, „hat aber trotzdem mit den Grünen nichts am Hut.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019