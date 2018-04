Gegen Vandalismus in den Weinbergen

Anzeige

Die Schreckensnachricht erreichte den Winzer Stefan Röger am Mittwoch: Vermutlich am Osterwochenende hatten sich Vandalen bei ihrem Streifzug durch die Weinberge über die Winzerhütte der Winzergenossenschaft unterhalb der Strahlenburg hergemacht und den Fensterladen aus der Verankerung so herausgerissen, dass er durch einen neuen ersetzt werden musste.

Röger spricht von 10 bis 15 vermummten Gestalten, die aber nicht dingfest gemacht werden konnten. Die Zerstörungswut in den Weinbergen nehme immer mehr zu, klagen die Winzer. Laut Stefan Röger geht sie mit Beginn der warmen Jahreszeit los und nimmt bereits dramatische Formen an.

„Ein Dorn im Auge eines jeden Landwirts sind die typischen Party-Wegwerf -Grills“, betont er. Statt diese wie den gesamten Verpackungsmüll wieder mit nach Hause zu nehmen, würden sie achtlos in den Weinbergen entsorgt. Eine große Gefahr für Mensch und Tier stellten die zerbrochenen Flaschen dar. Da rede man oft gegen eine Wand.