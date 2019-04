Gegen Verbuschung, für Kulturlandschaft

Der Entwicklungsplan steht und wird für vier Wochen zwischen April und Mai öffentlich ausgelegt. Das beschloss der Gemeinderat jetzt einstimmig und bekannte sich damit zugleich zu den Leitplänen im Rahmen des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK), die unter anderem die Zukunft von drei Gebieten auf Schriesheimer Gemarkung regeln könnten.

Freiwillig solle die Umsetzung der Pläne sein, Voraussetzung sei, dass Pächter und Eigentümer der betroffenen Grundstücke mitmachen: Das betonten alle Stadträte, die sich bei diesem Thema zu Wort meldeten. Einig waren sich auch alle in ihrer Vorfreude auf das „Blütenwegfest“, das dieses Jahr zwischen Großsachsen und Dossenheim stattfindet.

Wald am „Laubelt“-Hang

„Eine Supersache“, lobte Wolfgang Fremgen (GL) den Plan und sprach davon, dass mit dem Regelwerk gegen Verbuschung und für den Erhalt der Kulturlandschaft gearbeitet werde.

Zum Teil jedenfalls. Im Bereich des „Großen Laubelt“ sieht es anders aus: Hier stellte das Team um ILEK-Manager Bernhard Ullrich fest, dass „die Nutzung der steilen Hangzone fast vollständig aufgegeben“ wurde. Heißt: Mit Weinbau in diesem Bereich wird nicht mehr gerechnet.

Im Westen könne man die Brachflächen immerhin regelmäßig beweiden lassen und dadurch „offen halten“, im Osten schlägt das Bruchsaler Planungsbüro Bresch, Henne, Mühlinghaus dagegen vor, einen „lichten Wald“ zu entwickeln.

Dieser Bereich wird aus der „Mindestflur“ ausgeklammert, stellt der Plan fest. Will hier also doch noch jemand Maßnahmen zur Offenhaltung ergreifen, so werden diese nicht mehr mit ILEK-Mitteln gefördert. Im Gebiet „Zweifel“ Richtung Leutershausen wurde dagegen ein Bestand an Obstbäumen und „strukturreichen Gärten“ ausgemacht, doch deute sich an, dass dieser Bereich seinen Charakter verliere: Der Entwicklungsplan will diese Obstbäume erhalten.

Soweit es den Süden im Bereich „Brunnenfluss“ und „Ölberg“ angeht, stellt das Gutachten großen Handlungsbedarf fest, will „die Verbuschung der Steilhangzone“ möglichst zurückdrängen. Es sind drei Maßnahmen im Bereich von insgesamt sechs Kommunen, die sich für die Schaffung der „Blühenden Badischen Bergstraße“ zusammengeschlossen haben: Karl Reidinger (CDU) schwärmte entsprechend von diesem Weg, der einen wunderbaren Panoramablick in die Rheinebene gewähre.

„Die Landschaft hat sich verändert, nicht alles ist gut“, stellte Irmgard Mohr (SPD) dagegen fest, sprach sich aber für einen „sinnvollen Ausbau des Wegenetzes“ aus; ebenso wie Wolfgang Renkenberger (FDP), der die Entwicklung des ILEK-Projekts „sehr wohlwollend“ beobachte.

Im „Mergel“ hat sich nichts getan

Einzig FW-Stadträtin Jutta Becker mahnte: „Die Wirtschaftswege sind in schlechtem Zustand“. Besonders im Gewann „Mergel“, wo nach dem Scheitern des Flurbereinigungsverfahrens versprochen worden sei, sich darum zu kümmern. Hier hakte Beckers Fraktionskollege Bernd Hegmann in der Ratsfragestunde nach: „Wie ist da der neueste Stand? Da hat sich anscheinend gar nichts getan.“ Bürgermeister Hansjörg Höfer nickte: „Wir haben abgewartet, weil es Neuanlagen von verschiedenen Weinbergen gab.“ stk

