Gehwegparken und E-Mobilität werden erste Aktionsfelder

Die Verkehrsproblematik rückt in der Schriesheimer Kommunalpolitik stärker in den Fokus: Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Einrichtung eines eigenen Gremiums zu diesem Thema. In der Diskussion wurden auch schon erste Arbeitsfelder deutlich: das Zuparken der Gehwege durch Autos, ein Fahrradverleihsystem und die Elektromobilität.

Der Antrag für eine Arbeitsgruppe kam von den Freien Wählern. „Wir sollten uns auf unseren Lorbeeren nicht ausruhen“, argumentierte deren Stadtrat Bernd Hegmann unter Hinweis auf die jüngste Auszeichnung Schriesheims als „barrierefreie Stadt“. Gerade in diesem Bereich gebe es auch vor Ort viel zu tun.

Dem konnten die Grünen nur zustimmen. „Erstes Ziel sollte daher das Vorgehen gegen Gehwegparker sein“, forderte Dr. Barbara Schenk-Zitsch: „Die Folgen sind nämlich nicht nur unbequem, sondern auch gefährlich“, formulierte sie unter Hinweis darauf, dass manche Fußgänger mit Rollatoren und Kinderwagen in einem solchen Fall sogar auf die Straße wechseln müssen.