Geld und Laptop aus Schule gestohlen

Bargeld in noch nicht bezifferter Höhe sowie ein originalverpacktes Laptop der Marke „Chrome“ haben Unbekannte aus dem Kurpfalz-Schulzentrum in Schriesheim gestohlen. Nach gestrigen Angaben der Polizei muss sich die Tat zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, ereignet haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei davon auszugehen, dass sich der oder die Täter zuvor absichtlich in den Gebäuden hatten einschließen lassen. Am Dienstagabend fanden zeitgleich sowohl in der Realschule als auch im Gymnasium Eltern- beziehungsweise Informationsabende statt. Zeugen, die währenddessen möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, mit dem örtlichen Polizeiposten unter Telefon 06203/613 01 oder dem Polizeirevier Weinheim unter 06201/100 30 Kontakt aufzunehmen. agö

