Gelebte Solidarität über Grenzen hinweg

Vergangenes Wochenende: Feuerwehrleute aus Schriesheim und Dossenheim reisen in ihre südfranzösischen Partnerstädte ihrer Gemeinden, nach Uzès und Le Grau du Roi. Doch es ist keine Reise wie sonst. Denn vor Ort organisieren sie ein Benefizkonzert für einen verunglückten französischen Kameraden.

Der junge Mann aus der Feuerwehr von Uzès kommt im vergangenen Jahr bei einem Autounfall ums Leben. Er hinterlässt eine Frau und einen 18 Monate jungen Sohn. Bei der Schriesheimer Feuerwehr reift der Entschluss zu einer Solidaritätsaktion, um seiner Familie zu helfen. Die Dossenheimer schließen sich an. Es entsteht die Idee eines Benefizkonzertes vor Ort. Die Band „Die Strahlemänner“ stellt sich spontan in den Dienst der guten Sache.

Nun ist es so weit. Feuerwehrleute aus Schriesheim und Dossenheim, die Band, die Bürgermeister Hansjörg Höfer (Schriesheim), Hans Lorenz (Dossenheim) und die Schriesheimer Weinhoheiten Sophie, Sofia und Invanka brechen auf. Am frühen Abend kommt die Gruppe in Dossenheims Partnerstadt Le Grau du Roi an.