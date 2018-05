Gemeinderat gibt Grünes Licht für Straßensanierungen

Anzeige

Er regte an, über eine bessere Lösung nachzudenken. Michael Mittelstädt (CDU) schloss sich den Ausführungen seines Vorredners an. Eine stärkere Berücksichtigung der Barrierefreiheit forderte Bernd Hegmann (Freie Wähler). Auch Sebastian Cuny (SPD) teilte die Bedenken wegen der geringen Gehwegbreite. Die SPD wolle mehr Menschen zum Parken auf dem Festplatz bewegen. Und da wäre es falsch, den Fußweg in die Altstadt unattraktiver zu machen.

Bürgermeister Hansjörg Höfer versprach, die Anwohner frühzeitig zu informieren: „Niemand braucht zu befürchten, dass plötzlich die Baumaschinen vor der Haustür stehen.“

Auf die Bewohner der betroffenen Straßenabschnitte kommt einiges zu. Denn die Verlegung neuer Wasserleitungen steht an (auf 95 Meter Länge in der Kirchstraße und auf 110 Meter Länge in der Bismarckstraße). Zudem werden für Wasser und Kanal die Hausanschlüsse erneuert und Kabelleerrohre für Fibernet verlegt. Auch eine komplette Erneuerung der Straßen steht an. Sie erhalten Asphaltdecken. Die Gehwege sollen aus rotem, die Längsparkplätze aus grauem Betonsteinpflaster bestehen. Die Sanierung des Kanals erfolgt vor dem Straßenbau im Inlinerverfahren.

Laut Verwaltung gibt es zwei Bauabschnitte. Eventuell ab Anfang Juli 2018 können die Arbeiten im Bereich Kirchstraße zwischen Friedrichstraße und Bismarckstraße erfolgen. Der Bereich der Bismarckstraße zwischen Kirchstraße und Talstraße soll dann nach dem Mathaisemarkt 2019 angegangen werden.

