Gemeinderat lehnt Sozialticket ab

In Schriesheim wird es auch in Zukunft kein Sozialticket geben. Dies teilte der Leiter des Hauptamtes der Stadt, Edwin Schmitt, in der Sitzung des Schriesheimer Gemeinderates am Mittwochabend auf die entsprechende Frage einer Bürgerin mit.

„Der Gemeinderat hat dies in nicht-öffentlicher Sitzung so beschlossen“, berichtete Schmitt: „Wenn Sie diesen Beschluss geändert sehen wollen, müssen Sie auf die Fraktionen zugehen.“ Grund für die Ablehnung waren nach Angaben Schmitts die zu erwartenden hohen Kosten. Sozialtickets seien freiwillige Leistungen von Kommunen.

Schmitt wies allerdings darauf hin, dass die örtliche Volkshochschule einen Fonds unterhält, um sozial Schwachen die Teilnahme an ihren Kursen zu ermöglichen. Von den jährlich zur Verfügung stehenden 5000 Euro seien bislang erst 2000 Euro ausgegeben. -tin