Gemeinderat lehnt Standorte für Obdachlosen-Unterkünfte ab

Anzeige

Fadime Tuncer (GL) war „irritiert“ von dem überraschenden Wechsel; ansonsten schlug sich ihre Fraktion mit Ausnahme von Barbara Schenk-Zitsch auf die Seite der FW. Tuncer erinnerte an den 2016 geschriebenen „Brandbrief“ der Jugendsozialarbeiter, der die offene Jugendarbeit auf dem Push-Gelände als gefährdet ansah; damals ging es um Wohnungen für Flüchtlinge. Warum solle die Situation bei Obdachlosenunterkünften nun anders sein? In dem Gebiet mit Sport- und Freizeitcharakter seien Probleme programmiert, der Wiesenweg solle als Standort am besten „mittelfristig aufgelöst werden“.

Bescheidene Wünsche

Auch Wolfgang Renkenberger (FDP) fand die Lage „suboptimal“, sprach sich für den Ladenburger Fußweg als langfristige und den Wiesenweg als kurzfristige Lösung aus. So sah es auch Gabriele Mohr-Nassauer, die den Bewohnern zusammen mit Schenk-Zitsch einen Besuch abgestattet und erfahren hatte, dass sie sich im Wiesenweg wohlfühlten; sie hätten „bescheidene Wünsche“, wollten aber nicht, dass man die Lage schlecht rede. CDU-Fraktionssprecher Michael Mittelstädt wollte lieber die Formulierung Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft stehenlassen: „Wenn Not am Mann ist, kann man auch Flüchtlinge unterbringen.“ Davon abgesehen waren ihm Container lieber als feste Unterkünfte.

Mit der letztlichen Ablehnung sah auch das wieder anders aus, erklärte Ordnungsamtsleiter Dominik Morast: „Wir müssen die Kapazitäten für Obdachlose nehmen, die eigentlich für Flüchtlinge vorgesehen waren. Die Flüchtlinge müssen dann anderswo hin.“ Im Zweifel, so Höfer, müssten die Menschen „irgendwo eingewiesen“ werden. Wohin, das blieb offen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.07.2018