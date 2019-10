Gemeinderat mit vollem Programm

Eine dicke Tagesordnung hat der Schriesheimer Gemeinderat an diesem Mittwochabend. Aus diesem Grunde liegt der Beginn entgegen bisheriger Übung nicht um 19 Uhr, sondern bereits eine Stunde früher.

Bebauung Gärtner-Gelände: Hierbei geht es um 6000 Quadratmeter entlang der B 3 gegenüber dem OEG-Gelände, von 1950 bis 2018 vom Autohaus Gärtner genutzt. Nun will es der Eigentümer für Wohnbebauung nutzen. Um diese zu steuern, beantragt die Verwaltung die Aufstellung eines Bebauungsplans und den Erlass einer Veränderungssperre.

Sanierung Talstraße: Im Rahmen des Sanierungsgebiets sollen in der Talstraße die Wasser- und Abwasserrohre erneuert und dabei auch die Fahrbahn saniert und umgestaltet werden. In der Sitzung präsentiert das Planungsbüro die Gestaltungsentwürfe und den Zeitplan. Denn für die Arbeiten muss die Talstraße gesperrt werden, was Auswirkungen auf den Verkehr in der gesamten Umgebung zeitigen wird.

Umrüstung Straßenbeleuchtung:

Die alte Installation in der Kernstadt sowie in den Stadtteilen soll bis 2024 sukzessive auf LED umgerüstet werden. Die Kosten für den ersten Abschnitt betragen 442 000 Euro.

Nahversorgung Altenbach: Durch Schließung des letzten Lebensmittelgeschäftes hat sich die Situation im Stadtteil nochmals verschlechtert. Die SPD fordert daher ein Einzelhandelskonzept sowie konkrete Maßnahmen wie Verhandlungen mit möglichen Investoren. -tin

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.10.2019