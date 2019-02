Gemeinsame Initiative für Nachwuchs im Handwerk

Ist ja immer alles das Gleiche beim Mathaisemarkt – so eine zuweilen zu hörende Klage. Das mag in manchen Punkten so sein und nennt sich dann Tradition. In einem Bereich jedoch gibt es in diesem Jahr eine echte Innovation, und zwar im Gewerbezelt: Ein gemeinsamer Stand von Betrieben und Bund der Selbstständigen, Handwerkskammer und Agentur für Arbeit widmet sich der Herausforderung des Nachwuchsmangels im Handwerk. Und auch das Ziel der beruflichen Integration von Flüchtlingen wird damit angegangen.

„Die Idee dazu entstand wie so vieles in Schriesheim bei einem Viertel Wein“, berichtet Bürgermeister Hansjörg Höfer. Im Gewerbezelt schwelgten er und Zimmermeister Georg Grüber 2018 in alten Zeiten, in denen das Handwerk den Mathaisemarkt mitprägte. „Das bräuchten wir wieder“, sinnierte Grüber, „auch, um für Nachwuchs zu werben.“

Damit war die Idee geboren, und herausgekommen ist ein 30 Quadratmeter großer Stand im Gewerbezelt, der sich dem Themenkomplex Fachkräftemangel und Nachwuchswerbung widmet. Getragen wird er vom BdS und einem Dutzend örtlicher Betriebe, die sich mit dem Standdienst abwechseln. Ebenfalls abwechselnd gesellen sich zu ihnen Experten der Handwerkskammer und der Bundesagentur für Arbeit.

Vielfältige Informationen

Die Informationen reichen von der richtigen Ausarbeitung eines Bewerbungsschreibens bis zum Kennenlernen (und Befassen) der Produkte, für die der betreffende Handwerksbetrieb steht. Höhepunkt ist ein Speeddating am 16. März, bei dem sich Betrieb und Interessent für zehn Minuten vor Ort gegenüber sitzen.

Um diejenigen, die diese Initiative betrifft, darüber zu informieren, werden in den Schulen der Region, allen voran natürlich in Schriesheim, entsprechende Flyer verteilt.

Eine wichtige Zielgruppe sind auch junge Flüchtlinge und Migranten. „Die zuständige Stelle im Landratsamt informiert die Betreffenden im gesamten Kreisgebiet“, berichtet BdS-Ortschef Rolf Edelmann. Denn berufliche Ausbildung in einem kleinen oder mittleren Betrieb ist einer der besten Wege zur gesellschaftlichen Integration. Und profitieren können davon beide Seiten. „Was die Erfahrungen betrifft, haben wir von den Betrieben sehr viele positive Rückmeldungen“, berichtet Karin Bähr von der Agentur für Arbeit.

„Das ist in der Tat so“, bestätigt Claudia Orth von der Handwerkskammer, fügt aber auch hinzu: „Wenn sie in der Ausbildung mental ankommen“. Denn bei manchen Migranten wird der Wert einer betrieblichen Ausbildung nicht immer gleich erkannt: „Die einen wollen lieben studieren, die anderen gleich in einem Beruf Geld verdienen.“

Die Bandbreite der Bewerber mit Migrationshintergrund ist groß – „vom Analphabeten bis zur qualifizierten Fachkraft“, so Claudia Orth. Wo die Ausbildung vergleichbar sei, werden inzwischen die Abschlüsse aus dem Heimatland anerkannt.

Das oft für Schlagzeilen sorgende Problem, wonach ein Migrant seine Ausbildung nicht abschließen kann, weil er abgeschoben werden soll, ist laut Rolf Edelmann kein großes. „Die Fälle, über die berichtet wird, sind zumeist Fälle der Vergangenheit“, sagt der Vizepräsident des BdS Baden-Württemberg: „Und zumeist findet sich eine ganz gute Lösung.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019