Genialer Fahrer und Tüftler

Anzeige

Nach Kriegsende arbeitet Fath bei der amerikanischen Besatzungsmacht in Heidelberg als Busfahrer, später bei der renommierten Mannheimer BMW-Niederlassung „Zeiss und Schwärzel“ als Mechaniker.

Schon immer ein Bastler

Natürlich bastelt er auch zu Hause an Motoren herum, startet zu heimlichen, heute würde man sagen: illegalen Rennen. 1948 stürzt er schwer und verlegt sich fortan auf das Fahren mit Beiwagen. 1948 baut er eine BMW R 51 3 entsprechend um.

1952 startet er zu seinem ersten offiziellen Wettbewerb: auf dem Gelände eines Munitionsdepots in Lorsch. Er belegt den dritten Platz und gilt bereits jetzt als Talent. 1954 erhält er die Lizenz für internationale Rennen – für den 25-Jährigen eine tolle Sache in einer Zeit, in der Jungs seines Alters aus dem Odenwald noch kaum ins Ausland kommen.

1956 legt Fath den Grundstein zu seinem Ruhm: Er kauft einen BMW-Motor, ergänzt selbst das übrige Fahrwerk und die Verkleidung. Kein etablierter Rennstall nimmt ihn ernst, so ist er mit diesem „Kneeler“ als Privatfahrer unterwegs.

1960 holen er und der gleichaltrige Alfred Wohlgemuth als Beifahrer damit gegen die Armada des alles beherrschenden BMW-Stalls die Deutsche Meisterschaft. Im gleichen Jahr folgt der WM-Titel über 500 Kubik.

„Die Ursenbacher hatten es kaum bemerkt“, erzählt er später. Doch als immer mehr Zeitungen über ihn berichten, da wird auch denen, die sich nicht für Motorsport interessieren, klar: Fath ist ein Star. Seine Heimatgemeinde macht ihn 1960 zum Ehrenbürger. Die Übergabe der Urkunde erfolgt im Freien, weil das Schul- und Rathaus dafür zu klein ist. „Der Vorplatz war voller Menschen“, erinnert sich Rolf Edelmann, Jahrgang 1956, der Faths Andenken bis heute pflegt. „Ich selbst allerdings sah nur Beine, denn ich war zu klein.“

Bundespräsident Heinrich Lübke verleiht ihm das „Silberne Lorbeerblatt“, höchste Auszeichnung der Bundesrepublik für Sportler; Fath steht dadurch in einer Reihe mit Sepp Herberger und Franz Beckenbauer, Boris Becker und Steffi Graf.

Doch das ist für ihn gar nicht so wichtig: „Ich bin nicht wegen Pokalen und Titel gefahren“, erzählt Fath später, „sondern, weil es mir Spaß gemacht hat“. Einmal erhält er als Ehrenpreis „nur“ einen Werkzeugkasten: „Der war mir zehn Mal lieber als jeder Pokal.“

Tragischer Tod des Kameraden

Der 9. April 1961 bringt eine Zäsur. Auf dem Nürburgring kommt sein Gespann im harten Rad-an-Rad-Kampf gegen Florian Camathias von der Strecke ab – Fath lenkt gegen, kann das Vorderrad aber nicht mehr in gerade Richtung bringen, da die Nase der Verkleidung eingedrückt ist. Das Gespann rast in den Graben. Wohlgemuth wird durch den zurückklappenden Alubug des Wagens tödlich verletzt. Fath kommt mit einem Beinbruch und einer gebrochenen Hand davon.

Lange Zeit ist er seelisch, aber auch körperlich schwer angeschlagen. Als er mit einem Hüftschaden, der ihm fortan für den Rest seines Lebens zu schaffen macht, aus dem Krankenhaus entlassen wird, da will er den Motorsport aufgeben, verkauft seine gesamte Ausrüstung.

Doch am Ende kann er davon nicht lassen. Mit zwei Freunden, Peter Kuhn und Hans Hartmann, entwickelt er eine Vier-Zylinder-Maschine. Er benennt sie nach seinem Heimatort „Urs“. „Die Ursenbacher sollten auch etwas von meiner Bekanntheit haben“, begründet er später einmal die Namenswahl: „Die mussten ja auch den Krach erdulden, den ich bei den Prüfstandversuchen gemacht habe.“

In der Tat heißt es, wenn er loslegt: „Ursenbach bebt“. Ehefrau Traudel, mit der er seit 1959 verheiratet ist, notiert die Prüfergebnisse. „Ich sehe ihn noch vor mir, wie er Richtung Rippenweier rast“, erinnert sich Rolf Edelmann an Testfahrten auf der Landstraße – schon damals verboten. Doch bis die Polizei anrückt, ist er längst zu Hause.

Die 80 PS starke „Urs“ ist ihrer Zeit technisch weit voraus. „Er hat als Privatmann in seiner Werkstatt einen revolutionären Motor entwickelt, wofür Werke große Teams einsetzen“, sagt Klaus Vogel, Chef des Motorradmuseums in Otterbach: „Der Helmut Fath war ein Genie.“

Und so lehrt Fath als Privatfahrer dem dominierenden Stall aus München erneut das Fürchten. 1968 gelingt das triumphale Comeback: Bereits 39 Jahre alt, holt er mit seinem neuen Partner Wolfgang Kalauch noch einmal die Deutsche und die Weltmeisterschaft. Von Motorradsport-Journalisten in England wird er zum „Man oft the Year“ gekürt.

Auch die Saison 1969 beginnt er siegesgewiss, bis ein Oberschenkelhalsbruch bei einem Überschlag in Finnland der Hoffnung auf den dritten Sieg ein Ende setzt und er „nur“ Vize-Weltmeister wird. 1970, mittlerweile fast 42, beendet er seine aktive Fahrertätigkeit und verkauft die „Urs“; sie bringt Horst Owesle 1971 noch einmal den WM-Titel und als Solomaschine Karl Hoppe Erfolge bei Deutschen Meisterschaften.

Berater berühmter Kollegen

Dem Rennsport aber bleibt Fath treu, indem er für andere Motorrad-Rennställe tätig wird. So tunt er die 250-er Yamaha von Phil Read, der damit 1971 einen WM-Titel holt, danach andere Erfolgspiloten wie Reinhold Roth und Martin Wimmer. Viele dieser Stars sind in der Fath‘schen Werkstatt im kleinen Ursenbach zu Gast. Noch mit mehr als 60 Jahren arbeitet er täglich bis in die Nacht – selten unterbrochen von Besuchen bei Wettbewerben wie dem Hundertmeilen-Rennen in Daytona.

„Er war der Einzige, mit dem man im Fahrerlager bereits morgens um sechs eine Tasse Kaffee trinken konnte“, erinnert sich WM-Teilnehmer Martin Wimmer, 1985 bis 1988 von Fath betreut: „Er hat sich zu mehr als 100 Prozent eingesetzt, von den Leuten, die mit ihm gearbeitet haben, aber stets denselben Einsatz gefordert.“ „Helmut war ein Absoluter“, bestätigt Rolf Steinhausen, 1976 und 1977 Gespann-Weltmeister: „Er war zwar kein einfacher Mensch. Aber er hat Dich nie belogen.“

„Seine Leidenschaft galt dem Rennsport“, sagt seine Witwe Waltraud: „Alles andere hatte wenig oder gar keinen Platz in seinem Leben. Ich hatte keinen Ehemann und die Kinder keinen Vater.“ Bei Rennen ist sie selten dabei; sie hält ihm dafür zu Hause den Rücken frei.

Es ist der jahrzehntelange Umgang mit Motoren, Abgasen und Kraftstoffen, der seinen Tribut fordert: Fath erkrankt an Krebs, dem er am 19. Juni 1993, im 65. Lebensjahr, im Klinikum Heidelberg erliegt.

Sogar die „Frankfurter Allgemeine“ widmet ihm einen langen Nachruf: „Statt auf Champagnerpartys erzählte er seine einmaligen Geschichten lieber bei einem Glas Bier in der Wirtschaft. Und die Inspiration für seine technischen Ideen holte er sich lieber in den Blumenwiesen rund um Ursenbach als aus Fachbüchern. Er war eben ein Naturtalent.“

Im Jahr nach seinem Tod startet in Großbritannien ein Helmut-Fath-Gedächtnisrennen. Regelmäßig besuchen Motorsportliebhaber aus der ganzen Welt seither seine Grabstätte auf dem kleinen Ursenbacher Friedhof.

2010 erhält er auch in seiner Heimat die gebührende Würdigung: An der Stelle, an der er 50 Jahre zuvor die Ehrenbürgerschaft empfangen hat, wird ein Gedenkstein enthüllt – von seiner Witwe Waltraud und seinem kongenialen Mitstreiter Peter Kuhn. Hansjörg Höfer, der Bürgermeister der Stadt Schriesheim, zu der Ursenbach nunmehr gehört, formuliert treffend: „In Ursenbach riecht es nicht nur nach Natur, sondern auch nach Benzin und Öl.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.06.2018