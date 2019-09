Genuss in Bewegung

Rhein-Neckar.Sich an der frischen Luft bewegen und zugleich den Gaumen erfreuen: Am Sonntag, 22. September, findet die 23. Weinwanderung an der Bergstraße in Schriesheim statt. An insgesamt zehn Stationen heißen die ortsansässigen Winzer, Weingüter und Gastronomen die Besucher an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr willkommen.

Drei geführte Wanderungen mit rund acht Kilometern Länge werden bei der vom Verkehrsverein Schriesheim ausgerichteten Veranstaltung angeboten. Sie starten um 10, 11 und 12 Uhr jeweils am „Schriesheimer Winzer“ vor dem neuen Rathaus. Dort gibt es auch die Unterlagen für die angebotenen Gewinnspiele sowie eine genaue Wegbeschreibung. Bei der Wanderung durch die Weinlagen Kuhberg, Madonnenberg und Schlossberg können die Gäste neben ausgewählten Tropfen auch allerlei kulinarische Köstlichkeiten probieren. Ausreichend Parkplätze gibt es am Festplatz (Station 1), teilt der Verkehrsverein mit. Die gesamte Strecke der Weinwanderung ist demnach gut ausgeschildert. Mehr Infos finden sich im Internet unter verkehrsverein-schriesheim.de.

Auch auf linksrheinischer Seite lassen sich Natur und Genuss am Wochenende verbinden – und zwar gleich drei Tage lang, von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. September, bei der kulinarischen Weinwanderung auf dem Weinwanderweg „Schwarzes Keuz“ in Freinsheim. Auf einer Wegstrecke von etwa sieben Kilometern Länge, die durch die Weinlagen „Schwarzes Kreuz“ und „Oschelskopf“ führt, wird an insgesamt 20 Stationen ein schmackhaftes Angebot präsentiert. Dazu gehören neben Weinen und Sekten von Freinsheimer Winzern unter anderem etwa Naturfruchtsäfte und herzhaft-deftige wie auch fein arrangierte Köstlichkeiten.

Los geht es am Freitag ab 18 Uhr – alle Stände in den beiden Weinlagen sind dann geöffnet. Bei Einbruch der Dunkelheit wird ein buntes Höhenfeuerwerk die Weinberge illuminieren. Am Samstag steht um 11.30 Uhr am Historischen Rathaus die offizielle Eröffnung mit der Freinsheimer Weinprinzessin Nathalie I. und weiteren Weinhoheiten dem Programm. Am 22. September laden die örtlichen Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Infos: stadt-freinsheim.de. mav

