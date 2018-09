Geparktes Auto beschädigt

Einen Schaden in Höhe von 1500 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer am vergangenen Sonntag an einen geparkten Seat in der Strahlenberger Straße in Schriesheim verursacht. Die 18-jährige Besitzerin parkte nach Angaben der Polizei von gestern ihr Fahrzeug gegen 9 Uhr am Fahrbahnrand. Als sie gegen 15.45 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie, dass ihr Wagen hinten links beschädigt worden war. Der Verursacher hatte den Unfallort verlassen, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06201/1 00 30 mit dem Polizeirevier Weinheim oder unter Telefon06203/6 13 01 mit dem Polizeiposten Schriesheim in Verbindung zu setzen. red/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018