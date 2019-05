„Gerechte Bezahlung ein Kriterium“

Schriesheim kommt bei der Schaffung von Krippenplätzen weiter voran. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat eine Einrichtung mit 30 Plätzen. Die Trägerschaft übertrug er nach intensiver Diskussion überraschend nicht dem AWO-Kreisverband, sondern einem örtlichen privaten Anbieter.

In Sachen Kleinkindbetreuung ist Schriesheim mit führend in der Region – sowohl was Beginn als auch Umfang angeht. Die erste Krippe entstand 2002, inzwischen werden 172 Plätze von verschiedenen Trägern bereitgestellt. Denn im Unterschied zur Kindergartenversorgung, die in Schriesheim alleine von der Kommune organisiert wird (kirchliche Kindergärten gibt es nicht), unterhält die Stadt keine eigenen Krippen. Dies erledigen private Anbieter: Tausendfüßler, Postillion, Purzelzwerge, AWO sowie Tagesmütter.

Und dieser Ausbau geht weiter. „Die Geburten in Schriesheim haben zugenommen“, so Dominik Morast, neuer Chef des für Planungen in diesem Bereich zuständigen Hauptamtes: „Allerdings ist es auch nicht sinnvoll, Plätze zu schaffen, die nicht gebraucht werden“, schränkt er ein: „Insofern sind wir in diesem Bereich im Sichtflug unterwegs.“

Umbaukosten: 160 000 Euro

Jüngstes Projekt: die Krippe, die in der Container-Anlage am Schulzentrum eingerichtet werden und drei Gruppen mit bis zu 30 Plätzen bieten soll. Die Einrichtung mit der Anschrift „Conradstraße 2“ soll die Krippe im Rindweg ersetzen, die zum Jahresende schließt, darüber hinaus aber auch zusätzliche Plätze anbieten. Der dafür nötige Umbau wird etwa 160 000 Euro kosten.

Doch für die Einrichtung braucht es auch einen Betreiber. Um die Trägerschaft bewarben sich die AWO Rhein-Neckar und die Tausendfüßler GmbH. Beide sind in Schriesheim seit langem mit einer Einrichtung vertreten. Die Unterschiede liegen in der Entlohnung des Personals: Die Tausendfüßler zahlen gemäß Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, die AWO nach einem eigenen Haustarifvertrag – und damit weniger.

Die jährlichen Betriebskosten für die Einrichtung in der Conradstraße würden daher bei der AWO auch nur 503 000 Euro betragen, bei den Tausendfüßlern 543 000. Das hat Folgen für den städtischen Zuschuss: Während er für die AWO bei 342 000 Euro liegen würde, wären dies bei den Tausendfüßlern rund 370 000 Euro. Auch die Eltern sind betroffen: Bei der AWO zahlen sie monatlich für acht Stunden pro Tag 450 Euro, bei den Tausendfüßlern 30 Euro mehr.

Trotz höherer finanzieller Belastung für Stadt und Eltern sprachen sich alle Fraktionen für die Tausendfüßler aus. „Entscheidend für uns ist, dass die Tausendfüßler ihr Personal besser bezahlen“, gab Grünen-Stadträtin Fadime Tuncer die Richtung vor. „Gerechte Bezahlung ist für uns ein wichtiges Kriterium“, ergänzte Andrea Diehl (CDU). Der städtische Zuschuss sei bei den Tausendfüßlern zwar um 27 000 Euro höher als bei der AWO, sagte Nadja Lamprecht: „Aber wir von den Freien Wählern unterstützen dafür gerne einen ortsansässigen Anbieter.“

Mit Spannung erwartet wurde die Stellungnahme der SPD, die ja der AWO traditionell nahesteht. „Bei den Tausendfüßlern sind die Mitarbeiter besser gestellt“, argumentierte Irmgard Mohr durchaus sozialdemokratisch – für die Tausendfüßler.

Ihr Fraktionskollege Rainer Dellbrügge, Chef der Schriesheimer AWO und einst ihr Kreisvorsitzender Rhein-Neckar, erklärte sich befangen und nahm an der Abstimmung nicht teil. Vom Publikum aus verfolgte er, wie das Gremium fast einstimmig für die Tausendfüßler votierte. Mit einer Ausnahme: Karl Reidinger (CDU) war für die AWO.

