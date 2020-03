Glas von den „Montagsmädels“

Der Unterschied ist offenkundig. Als Günther Oettinger 2006 als Ministerpräsident Schriesheim besucht, da fährt er in gepanzerter Limousine am Gästehaus Hauser vor, behütet von einem Dutzend Polizisten des Weinheimer Reviers. Diesmal, als Politik-Ruheständler, kommt er in seinem Privatwagen, den BdS-Geschäftsführer Otmar de Riz später umparken muss, weil er ungünstig steht. Aber Polizeipräsenz ist diesmal ohnehin nicht gegeben.

Der Herzlichkeit, mit der Günther Oettinger am Montagnachmittag in Schriesheim empfangen wird, tut der Statuswechsel keinen Abbruch. Vor dem Gästehaus Hauser sind neben der BdS-Spitze auch die Weinhoheiten, Bürgermeister Hansjörg Höfer und sein Vorgänger Peter Riehl angetreten; für diesen, seinen „Freund“, gibt es eine Umarmung.

Im Frühstücksraum der Pension das traditionelle Pressegespräch. Oettinger stellt sich den Fragen des „MM“ – nach dem Corona-Krisenmanagement von Jens Spahn („Besonnen agiert und reagiert“), nach seiner Präferenz für einen der Kandidaten zum CDU-Vorsitz („Nach Ostern werde ich meine Entscheidung treffen und sie den Delegierten mitteilen, die mich um Rat fragen“). Auch zu seiner umstrittenen Beratertätigkeit für die ungarische Regierung von Victor Orban: „Ich möchte helfen, Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit zu garantieren“, begegnet er der Kritik am Engagement.

Schließlich die Eintragung ins Goldene Buch, dessen Leder inzwischen eher dunkelocker erscheint. Oettinger ist wohl der einzige prominente Besucher Schriesheims, der sich darin zwei Mal einschreiben darf, denn er hat sich schon 2004 verewigt. Auch diesmal nimmt er sich Zeit – so viel, dass die BdS-Oberen schon auf die Uhr schauen. Erst recht, als Peter Riehl ihn bittet, seiner Frau Evi einen schriftlichen Gruß zu formulieren. Den Wunsch erfüllt er ebenfalls. Mangels Papier schreibt er auf die Tischkarte für die Presse.

Doch dann muss es wirklich losgehen. Auf der Steinachstraße, ins Gewerbezelt. Small Talk am Stand des Handwerks ebenso wie an dem von Tankschutz-Zimmermann in Mannheim-Rheinau. Auch der Seckenheimer Dieter Fedel, bekannt als Vorkämpfer für den Zabbe-Brunnen, spricht ihn an, erinnert an seinen Besuch im Landtag. Dieser ist Oettinger sehr präsent: „Damals fiel einer aus der Besuchergruppe über die Tribünenbrüstung ins Plenum.“

Zum Abschluss am Weinstand von Max Jäck das unvermeidbare Ritual: der Besuch bei den „Montagsmädels“, einer Gruppe recht weinseliger Damen, die sich hier alljährlich am Mathaisemarkt-Montag treffen, um jeden Festredner zu empfangen. Von ihnen erhält Oettinger ein Glas mit angeschlossener Weinflasche. „Das ist ja Klasse“, sagt er und verspricht, es nach der Rede abzuholen.

