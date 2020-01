Der Umzug des Kurpfalz-Gymnasiums Schriesheim in sein Ausweichquartier soll in den Osterferien erfolgen, die Aufstellung der dafür nötigen 139 Container bis 6. April. Dies kündigte Bürgermeister Hansjörg Höfer in der Gemeinderatssitzung an, in der das Stadtparlament den Auftrag zu deren Lieferung vergeben hat. Die Maßnahme ist unerlässlicher erster Schritt zur Generalsanierung im Kurpfalz-Schulzentrum.

Mit dem jetzigen Ratsbeschluss, der lediglich von den Grünen nicht mitgetragen wird, ist ein Problem gelöst, das die Schriesheimer Kommunalpolitik seit Ende November beschäftigt. Denn die zunächst beauftragte Firma ERWE liefert nicht zum vereinbarten Termin. Daraufhin kündigt die Stadt den Vertrag. In einer beschränkten Neu-Ausschreibung kommt die Firma KB aus Schlüsselfeld bei Bamberg zum Zug. Mit 2,51 Millionen Euro ist sie sogar um 80 000 Euro günstiger als ERWE.

„Geeignet und leistungsfähig“

„KB ist eine geeignete und leistungsfähige Firma“, versichert Stadtbaumeister Markus Schäfer. So sei sie sogar in Großstädten wie München und Osnabrück tätig gewesen: „Die Firma hat entsprechende Referenzen vorgelegt.“ Außerdem habe die Verwaltung von sich aus auch verschiedene Behörden konsultiert: „Noch in dieser Woche soll der Vertrag unterzeichnet werden.“

Heftige Kritik kommt dennoch von der Grünen Liste. „Das Projekt hat einen glatten Fehlstart hingelegt“, kritisiert Georg Grüber: „Mit Sicherheit ist mit einer Klage der Firma zu rechnen. Am Ende gibt es dann einen Vergleich, so dass daraus Kosten für die Stadt entstehen.“ Mit der Neuvergabe ist in den Augen Grübers keineswegs alles geregelt: „Ich wundere mich schon, dass die jetzt beauftragte Firma günstiger ist als bei der ersten Ausschreibung“, bekennt er: „Hat die Verwaltung damals nicht ordentlich geprüft?“

Unabhängig davon hegt Grüber grundsätzliche Zweifel an dem Zeitplan: „Das können wir gar nicht schaffen, und das sage ich als jemand, der seit 57 Jahren im Bau tätig ist“, mahnt der 71-jährige Zimmerermeister und rechnet vor: Die Neubauten von Hort und Kindergarten umfassen ein Volumen von zwei bzw. vier Millionen Euro und jeweils zwei Jahre Bauzeit. „Wie wollen wir dann ein 22-Millionen-Euro-Projekt innerhalb von drei Jahren schaffen? Um dies noch zu erreichen, müssten seit 1. Januar 35 Leute auf der Baustelle schaffen“, rechnet Grüber vor: „Ich würde die Reiß-Leine ziehen.“ Der Rest des Rates sieht dies anders.

„Eine Kostenexplosion ist bei diesem Projekt nicht möglich, weil der Gemeinderat die Deckelung der Kosten auf 21,5 Millionen Euro beschlossen hat“, meint Christiane Haase (CDU): „Es kann nicht mehr geben.“ Zudem bestehe keine Alternative: „Bei der anstehenden Sanierung werden vor allem Fassade, Dämmung, Heizung und Fenster erneuert. Das müsste doch auch bei einem Verzicht auf das jetzige Projekt gemacht werden“, argumentiert sie – dann aber ohne Bundeszuschuss.

Die Freien Wähler äußern Unverständnis, dass erneut eine Grundsatzdebatte entbrennt: „Heute geht es um die Container und sonst nichts“, sagt Bernd Hegmann . Und da stimmen die Freien Wähler zu.

Am härtesten gehen die Sozialdemokraten mit den Grünen ins Gericht: „Ich bin fassungslos“, kommentiert Renate Hörisch-Helligrath den Redebeitrag von Grüber. Denn der Gemeinderat habe bereits im September mit großer Mehrheit Container grundsätzlich beschlossen. Und es sei besser, dass die Probleme mit der Lieferfirma jetzt entdeckt worden seien „als wenn die Hälfte der Container bereits steht.“

Grüne bleiben allein

„Ich bin stolz auf diese Stadt Schriesheim, dass sie dieses Projekt stemmt“, hält Ulrike von Eicke ein engagiertes Plädoyer für die Sanierung. In München habe KB laut Presseberichten einen ähnlichen Auftrag in Rekordzeit abgewickelt: „Die können wir jetzt auch gut gebrauchen.“

„Es muss voran gehen“, fordert Lieselore Breitenreicher von der Bürgergemeinschaft, und so stimmt sie zu, ebenso wie Thomas Kröber von der AfD. Und so bleiben die Stadträte der Grünen Liste bei der Schlussabstimmung wieder einmal alleine mit ihrer Ablehnung.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020