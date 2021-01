Glocken zum Gedenken

Auch wenn der Holocaust-Gedenktag wegen Corona nicht öffentlich begangen werden konnte – Aktivitäten zum Gedenken gab es am Mittwoch in Schriesheim dennoch. Die deutlichste: Punkt 17 Uhr läuteten für eine Minute die Glocken der evangelischen und der katholischen Stadtkirche zu Ehren der NS-Opfer.

An der Kriegsopfergedenkstätte der Stadt, in den zurückliegenden acht Jahren Ort der öffentlichen Gedenkveranstaltung, legte ihr Organisator Joachim Maier eine Blume nieder sowie ein Blatt mit dem Text des Gedichtes „Das Zeichen“ von Schalom Ben-Chorin (1913-1999) aus dem Jahre 1942.

Wie in den Vorjahren, so erinnerte er auch diesmal an zwei Schriesheimer NS-Opfer: Frieda Victor, die mit 71 Jahren nach Theresienstadt deportiert wurde und dort starb, sowie Michael Freund, der nach einem Verhör durch die Gestapo 1944 mit 15 Jahren den Freitod wählte. -tin

