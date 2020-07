Der Akt an sich ist eher unspektakulär: Bürgermeister Hansjörg Höfer, die Bauamtsmitarbeiterin Karina Mayer und Volksbank-Chef Michael Hoffmann enthüllen eine große Info-Tafel; der neue Name des Areals, „Raiffeisenplatz“, wird darauf erläutert. Doch zugleich ist dies Abschluss eines der größten Stadtentwicklungsprozesse der Schriesheimer Nachkriegsgeschichte: der Umgestaltung des OEG-Geländes.

Menschen aus der gesamten Region kennen diese Ecke. Denn seit Jahrzehnten ist sie ein Herzstück des öffentlichen Nahverkehrs der Umgebung, Scharnier zwischen der Bergstraße nach Westen Richtung Ladenburg/Seckenheim sowie nach Osten in den Odenwald. Für die Schriesheimer selbst ihr Ortskern, 40 000 Quadratmeter groß.

Höfer: Kann nur besser werden

Allerdings lange wenig attraktiv. Geprägt von Gleisanlagen sowie einem Betriebshof für 28 Busse und Lastwagen für den Güterverkehr. Schon 1996 werden die Fahrzeuge für den Güterverkehr nicht mehr benötigt, für die Busse nur noch 15 Stellplätze, technische Einrichtungen nach Heidelberg und Mannheim verlagert. Das Gelände leert sich, wird Brache.

So gibt die RNV am 9. November 2006 bekannt, dass sie nur noch die Hälfte des Areals braucht, um ihr zweites Gleis und moderne Bahnsteige unterzubringen. Die andere Hälfte will sie abgeben. 20 000 Quadratmeter allerbester Lage stehen nun für die Innenstadt-Entwicklung zur Verfügung – „ein Glücksfall für unsere Stadt“, wie Höfer damals jubelt und verspricht: „Der jetzige Zustand kann nur besser werden.“

Bald ist klar, dass die Stadt das Areal nicht selbst erwerben kann; setzt man nur fünf Euro pro Quadratmeter an, bedeutet dies einen Kaufpreis von zehn Millionen. Aber sie kann per Bebauungsplan festlegen, was sie haben will; großflächige Supermärkte zum Beispiel nicht.

Es versteht sich, dass ein solches Mammutprojekt mitten in die traditionell besonders aufgeregte Schiesheimer Kommunalpolitik gerät: in die Opposition von CDU und Freien Wählern zum grünen Bürgermeister, in innerparteiliche taktische Spielchen. Auf dem Gelände selbst tut sich lange wenig.

2013 ist es endlich so weit: Die Investoren legen los. Der erste ist der holländische Bauträger Bouwfonds (später BPD), Tochter der niederländischen Rabo-Bank. Im Süden des Areals errichtet sie 45 Eigentumswohnungen und eine in Schriesheim heiß ersehnte Kinderkrippe mit 30 Plätzen. Im Norden folgen 2015 auf dem Areal des früheren Raiffeisenmarktes in sieben Häusern 55 weitere Wohneinheiten in einer Größe zwischen 60 und 135 Quadratmetern. Investitionsvolumen hier: 14 Millionen Euro.

Geografisch und zeitlich in der Mitte setzt im Juni 2013 die Investorengruppen Burkhardt/Witteler den ersten Spatenstich zu ihrem zwölf Millionen Euro teuren Projekt „Medicum“: 30 seniorengerechte Wohnungen, dazu eine von der AWO betriebene Tagespflege-Einrichtung. Räumlichkeiten für Ärzte und andere medizinische Dienstleister stehen auf den 2000 Quadratmetern Gewerbeflächen bereit. Und im Erdgeschoss ein Café der vor Ort eingeführten Gastronomen Fabio und Marco Grillo mit 100 Plätzen im Freien – neues Zentrum der Begegnung.

Erinnerung an Raiffeisenmarkt

Überhaupt die Plätze: Nördlich des Gesundheitszentrums entsteht 2014 eine rund 1000 Quadratmeter große Fläche mit Wasserspiel und meterhohen Stelen – wegen des an Rost erinnernden Corten-Stahls äußerlich nicht Jedermanns Sache, aber ein Hingucker auf jeden Fall. Ganz im Norden die zweite Fläche mit Trampolin für die Jungen und Bouleplatz für die Senioren – eben der jetzt so beschilderte Raiffeisenplatz.

Denn ab 1977 besteht hier der Raiffeisenmarkt, nachdem dieser die alte Obstmarkthalle der Stadt übernommen hat. Mit den Plänen für die Umgestaltung des OEG-Geländes muss der Markt 2013 weichen – und entschließt sich, am Standort festzuhalten und sich in die Neubebauung einzubringen. Im Süden des Areals wird für 1,75 Millionen Euro ein Neubau errichtet, der nach 34 Wochen Bauzeit im März 2014 eröffnet.

