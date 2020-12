Gottesdienste nur online

In Schriesheim wird es an den Weihnachtsfeiertagen keinerlei Präsenzgottesdienste in den Kirchen geben können. Nach der katholischen hat nun auch die evangelische Gemeinde der Weinstadt ihre Präsenzveranstaltungen abgesagt und auf Online-Angebote hingewiesen.

„Der Kirchengemeinde Schriesheim und gleichlautend der Kirchengemeinderat Altenbach haben beschlossen, ab sofort bis zum 10. Januar keine Präsenzgottesdienste in der Kirche stattfinden zu lassen“, teilte Pfarrerin Suse Best jetzt mit. Wie bisher sind jedoch alle Gottesdienste per Live-Stream und anschließend auf Youtube zugänglich. Auch per Telefon kann man die Gottesdienste verfolgen.

Auch Waldweihnacht fällt aus

Sowohl der Heiligabend-Gottesdienst um 17 Uhr als auch die Christmette um 22.30 Uhr werden also online zu verfolgen sein. Auch die für den zweiten Weihnachtsfeiertag geplante Waldweihnacht beim Naturfreundehaus muss ausfallen. Als Ersatz ist ein virtuelles Mitmachangebot in Arbeit. Näheres dazu wird am Sonntag im Gottesdienst mitgeteilt. Sämtliche Schriesheimer Haushalte erhalten in diesen Tagen in ihren Briefkästen einen Flyer mit allen Informationen über die Alternativangebote. Die gibt es auch auf der Gemeinde-Website www.ekisa.de.

„Die Gemeindeleitung hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, versichert die Pfarrerin, „da sie auch die im Blick hat, die einsam sind und durch die Absage von Präsenzgottesdiensten nur noch wenige Kontaktmöglichkeiten haben.“

Auch in den Hirschberger Ortsteilen Leutershausen und Großsachsen wird es bis 10. Januar keine evangelischen Präsenzgottesdienste geben.

