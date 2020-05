Gremium demonstriert Einigkeit

Der Betrag war im Zuge der Sparmaßnahmen bereits aus dem Haushalt gestrichen und wurde nun doch wieder aufgenommen. Es geht um 110 000 Euro für den Altenbacher Spielplatz, die nun auf Antrag der vier Altenbacher Stadträte Renate Hörisch-Helligrath, Hans Beckenbach, Karl Reidinger und Christian Wolf und nach einstimmigem Votum des Gemeinderats wieder aufgenommen wurden.

Mit gleich vier Anträgen waren die Freien Wähler am Start. Fraktionssprecher Bernd Hegmann forderte Investitionen auf dem Friedhof, Reparaturen der Wege im Gewann Mergel, barrierefreie Haltestellen sowie Arbeiten am Dach der Ursenbacher Feuerwehrhalle. Bürgermeister Hansjörg Höfer erklärte, die Arbeiten an den Wegen und auf dem Friedhof könnten aus Mitteln zur Unterhaltung von Grünflächen, Gebäuden oder Wirtschaftswegen bestritten werden. Beim Feuerwehrhaus seien Sicherungsmaßnahmen erfolgt. Wirtschaftsförderer Torsten Filsinger verwies in puncto Haltestellen auf die Aufnahme in den RNV-Nahverkehrsplan, der eine Priorisierung erfordere; die Haltestellen Altenbach Ost und Stammberg würden hier infrage kommen. Bauamtsleiter Markus Schäfer führte aus, dass in Altenbach mit dem Eigentümer des Nachbargrundstücks verhandelt werde.

Schilder für die B3

Für die CDU beantragte Christiane Haase den Ausbau des öffentlichen WLAN auf dem Festplatz und an Bushaltestellen. Höfer antwortete, dass die Stadt dafür Fördergelder beantragt habe, aber nicht zum Zuge kam und in diesem Jahr erneut einen Antrag stelle. Die SPD sprach sich für Reparaturmaßnahmen am Feuerwehrhaus sowie für einen Betrag von 10 000 Euro aus, um im Rahmen des Lärmaktionsplans eine Tempo-30-Beschilderung für die B3 zu erwerben. Ersteres sei erledigt, so Höfer. Der Bund habe die Schilder abgelehnt, erklärte er weiter; derzeit laufe ein Prozess, den es abzuwarten gelte.

Keine Gegenliebe fand der Antrag von Thomas Kröber (AfD), die Kosten der Anschlussunterbringung auf zehn Prozent zu reduzieren, nicht zuletzt, weil sich viele hier illegal aufhielten. Die Stadt müsse die Menschen unterbringen und dafür sorgen, dass sie nicht auf der Straße lebten, konterte Höfer. Das Gremium sah es auch so, der Antrag fiel durch.

