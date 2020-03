Große Lücken in der Runde

„Es ist schon eine Herausforderung“, lobt Hansjörg Höfer die Weinhoheiten: „Bis spätabends Mathaisemarkt feiern und morgens schon wieder fit sein. Doch in der Jugend geht das – ich bin dafür kein schlechtes Beispiel“, scherzt der Bürgermeister am Dienstagmorgen.

Und es ist in der Tat am Morgen, bereits vor 9 Uhr, als sich die geladenen Ehrengäste aus der Stadt und der Region im von Werken der Mathaisemarkt-Kunstausstellung umrahmten Saal der Feuerwehr zum sogenannten Behördentag treffen.

Doch auch diese Runde präsentiert sich deutlich gelichtet. „Die Vertreter der Seniorenheime haben aus ersichtlichem Grunde sämtlich abgesagt“, berichtet Höfer. Und im Gegensatz zu früheren Jahren soll der Tross auf dem Festplatz auch einen Bogen um den Autoscooter machen.

Fußballspiele als Vergleich

Wie der gesamte Mathaisemarkt schon bisher, so stehen auch dieser Behördentag und Höfers Rede im Zeichen der Epidemie. „Wir in der Stadtverwaltung diskutieren täglich über diese Frage“, betont er. „Ich bin dankbar dafür, dass ich in der Verwaltung Leute habe, die stabil sind – auch körperlich, denn auch das braucht man in dieser Situation.“

„Wir versuchen abzuwägen“, versichert der Bürgermeister und verweist dabei auf andere Großveranstaltungen. „Ich schaue auf die Fußballspiele und sehe, dass bei jedem dieser Spiele so viele Zuschauer im Stadion sind wie auf dem ganzen Mathaisemarkt Besucher.“ Seine frühere Einlassung, „solange Fußballspiele stattfinden, wird der Mathaisemarkt nicht abgesagt“, wiederholt Höfer diesmal nicht. Diese Bedingung ändert sich ja gerade – mit Folgen für den Mathaisemarkt.

Und so gibt Höfer nun eine Entscheidung bekannt, die seit langem erwartet wird und am gleichen Morgen gefallen ist: Das Südwestdeutsche Fanfarenzugtreffen im Festzelt am Sonntagvormittag einschließlich des Umzuges am Nachmittag wird abgesagt. Der Vergnügungspark soll jedoch bleiben: „Es bleiben ja auch das Flanieren in der Fußgängerzone und das Einkaufen im Supermarkt.“

Blick auf die Schulsanierung

Vor allem den auswärtigen Gästen gibt Höfer aber auch einen Überblick über das Geschehen in Schriesheim. Allen voran die anstehende Sanierung des Gymnasiums: „Mit rund 25 Millionen geht sie an die Grenze unserer Leistungsfähigkeit.“

Ohne den Bundeszuschuss von sechs Millionen wäre dies ebenso wenig möglich gewesen wie ohne die „hervorragende Konjunktur“ und das „sensationelle Zinsniveau“: „Bei drei bis fünf Prozent hätten wir gar nicht erst zu diskutieren brauchen.“ Auf der anderen Seite: „Wenn ich die Neuigkeiten von den Börsen höre, muss ich die Luft anhalten.“

Doch dann genug der Probleme: Nachdem Romy Schilling vom Kulturkreis die Werke von Annette Lea Lemke (wir berichteten) vorgestellt hat, die noch bis Sonntag zu sehen sind, bewegt sich der Tross in strömendem Regen zum Zehntkeller.

