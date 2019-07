Grüne jetzt an Höfers Seite

Am heutigen Mittwoch, 18 Uhr, tritt der Gemeinderat der Stadt Schriesheim zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht dabei die Wahl der beiden Bürgermeister-Stellvertreter. Die Fraktionen haben ihre internen Vorbereitungen für die neue Legislaturperiode abgeschlossen. Auch die Sitzordnung im Ratssaal steht schon fest.

Denn auch wenn es manchem als ein wenig wichtiges Detail erscheint: Die Sitzordnung muss geregelt sein und nach der jüngsten Kommunalwahl verändert werden. Denn das Wahlergebnis hat die bisherige Einteilung der Plätze im Ratssaal ganz schön durcheinander gewirbelt.

Durch Ausgleichsmandate ist das Gremium um zwei auf 28 Sitze gewachsen. Mit AfD und Bürgergemeinschaft Schriesheim (BgS) sind zwei neue Akteure mit jeweils einem Ratsmitglied neu hinzugekommen. Auch bei den bereits bestehenden Grupperungen haben sich Kräfteverschiebungen ergeben: Die Grünen wachsen auf neun Sitze, die FDP von einem auf zwei.

Das bedeutet: Zur Rechten des grünen Bürgermeisters Hansjörg Höfer (also dort, wo bislang die CDU saß), sitzt künftig die Grüne Liste, auf deren bisherigem Platz FDP, AfD und BgS. Die CDU hat ihren Platz nun zur Linken des Bürgermeisters, daneben Freie Wähler und SPD.

Wer sie nach außen vertritt, das haben die Fraktionen durch die Wahl ihrer Vorstände bereits geklärt. Die mit Abstand größte Gruppe, die Grüne Liste, führt weiterhin Christian Wolf (Bild). Der Altenbacher ist nicht nur mit 35 Jahren im Gremium der dienstälteste Stadtrat, sondern auch seit exakt 21 Jahren Fraktionschef – in diesem Amt ebenfalls Rekord, und dies mit weitem Abstand.

Sein Stellvertreter ist der jüngste Stadtrat der Grünen Liste, Bernd Molitor. Er folgt auf Fadime Tuncer, die von ihrer Fraktion als Erste Bürgermeister-Stellvertreterin nominiert worden ist und heute Abend für dieses Amt kandidiert.

Bei der CDU behält Michael Mittelstädt (Bild) die Sprecherposition, die er seit sechs Jahren innehat. Außerdem war er bei der jüngsten Kommunalwahl Spitzenkandidat seiner Partei und in der zurückliegenden Legislaturperiode zweiter Bürgermeister-Stellvertreter; heute Abend kandidiert er für den Ersten Vize-Posten.

Mittelstädts Stellvertreterin im CDU-Fraktionsvorsitz ist Andrea Diehl. Sie war selbst als mögliche Kandidatin für einen Vizebürgermeister-Posten gehandelt worden.

Bei den Freien Wählern war bislang Heinz Kimmel Fraktionssprecher. Doch dieser hat nicht mehr für den Gemeinderat kandidiert, so dass der Posten neu besetzt werden musste. Die Nachfolge tritt nicht der Spitzenkandidat der zurückliegenden Kommunalwahl, Matthias Meffert, an; die Fraktion entschied sich für Bernd Hegmann (Bild), der erst in der zurückliegenden Wahlperiode ins Gremium nachgerückt ist. Er gilt als Vertreter eines gegenüber dem Bürgermeister eher kritischen Kurses. Stellvertreterin ist Jutta Becker.

Sprecher der von fünf auf vier Räte verkleinerten SPD ist Sebastian Cuny (Bild). Er hat dieses Amt schon bisher inne und war auch Spitzenkandidat bei der zurückliegenden Kommunalwahl. Seine Stellvertreterin ist Stadträtin Gabriele Mohr-Nassauer.

Bei der FDP, die nun mit zwei Stadträten statt einem vertreten sein wird, erfolgte keine formale Wahl eines Sprechers, wie Stadtrat Wolfgang Renkenberger (Bild) dem „MM“ erläutert. Aus rein praktischen Gründen wird jedoch zunächst er, der seit elf Jahren Mitglied des Gremiums ist, Ansprechpartner sein und im Finanz- und Hauptausschuss sitzen.

Seine Parteifreundin Ulrike von Eicke, nun neu im Gremium, soll Mitglied im Technischen und im Marktausschuss werden. Bilder: zg

