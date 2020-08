Grüne Liste will Spielplatz öffnen

Der Spiel- und Bolzplatz in der Conradstraße soll endlich wieder geöffnet werden. Das fordert die Fraktion der Grünen Liste im Schriesheimer Gemeinderat, die einen entsprechenden Antrag eingebracht. Wegen des Neubaus der Kinderschachtel musste der Kindergarten in die Container hinter der Schule ausweichen. Dadurch wurde mehr Außengelände erforderlich, das über die Einbeziehung des Spielplatzes Conradstraße zur Verfügung gestellt werden konnte, wie die GL schreibt. Der Spielplatz wurde damals für die Öffentlichkeit gesperrt. Jetzt sei der Kindergarten in den Neubau umgezogen, die Notwendigkeit einer Erweiterung der Spielfläche für die verbleibenden Kinder in den Containern entfalle. „Kurzfristig können die vorhandenen Tore geöffnet werden, mittelfristig soll der den Spielplatz umgebende Zaun abgebaut werden“, fordert Robert Hasenkopf-Konrad. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020