Grüne servieren eine rabenschwarze Komödie

Der politische Aschermittwoch der Grünen in Schriesheim gehört traditionell den Kabarettisten. Doch in diesem Jahr lassen die Ökos stattdessen den „Gatten grillen“, und zwar ganz professionell von den Schauspielerndes Deidesheimer Boulevardtheaters.

„Wir wollten einfach vom Hergebrachten weg und was Neues ausprobieren“, sagte Christian Wolf. Die Idee, das Schriesheimer Publikum mit einer amüsanten schwarzen Komödie zu unterhalten, kam von Volker Altmann, Schatzmeister der Grünen Liste. Das Stück „Laich im Rhoi“, das er vor Jahren im Deidesheimer Theater gesehen hatte, gefiel ihm so gut, dass er gleich fünfmal in der Vorstellung war. Deshalb wandten sich die Veranstalter des politischen Aschermittwochs an das Ensemble des Theaters und engagierten es für ihre Veranstaltung am Aschermittwoch.

In der schwarzen Komödie „Gatte gegrillt“ landet der untreue Gatte zwar nicht auf dem Grill, aber er verschluckt sich an Fischgräten und scheidet dahin. In diesem Drei-Personen-Stück wird die klassische Mann- Frau Beziehung durchleuchtet und aufs Korn genommen. Im Mittelpunkt steht ein in die Midlifecrisis gekommener Ehemann, der die erotischen Vorzüge seiner jungen Geliebten in vollen Zügen genießt, aber nicht auf die kulinarische Hausmannskost seiner Ehefrau verzichten will. Was machen die beiden gehörnten Damen? Sie schmieden ein Bündnis und „entsorgen“ den Matcho. Weiter soll nichts verraten werden. Nur soviel, dass der kabarettistische Unterton nicht zu kurz kommen wird.

Der Gatte wird am Mittwoch, 6. März um 20 Uhr im Zehntkeller gegrillt. Wer 14 Euro bezahlt, der darf live dabei sein. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen. Karten gibt es in Utes Bücherstube und bei der Winzergenossenschaft. greg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019