Grünflächen mit mehr Blumen

Die Grüne Liste will sich für den Schutz von Wildbienen, Honigbienen und Hummeln in der Mai-Sitzung des Gemeinderats einsetzen. Wie Wolfgang Fremgen von der Grünen Liste mitteilte, soll die Stadt ihre Grünflächen künftig nach insektenfreundlichen Kriterien umgestalten. Außerdem fordert die Grüne Liste von der Verwaltung eine „dauerhafte Statuserhebung über die ökologische Wertigkeit der gesamten städtischen Grünflächennutzung“ vornehmen und am Wettbewerb „Natur nah dran“ teilzunehmen, bei dem das Landes-Umweltministerium im Erfolgsfall eine finanzielle Förderung gewährleisten würde.

Wild- und Holzbienen gefährdet

Die Biene stehe nur als Symbol für den Insektenschwund und werde von Imkern gut versorgt, falls einzelne Stöcke teilweise nicht genug Nahrung finden oder an Krankheiten leiden würden. Gefährdet seien eher Wild- oder Holzbienen. Es sollen eher Pflanzen gesetzt werden, die Blütenstaub und Nektar produzieren und offene, gut erreichbare Blütenstempel haben wie Tulpen, Wildrosen oder Narzissen, Krokus, Erika und Steinkraut.

Am Wochenende verschenkte die Grüne Liste auf dem Wochenmarkt Blütensamen mit bienenfreundlichen Sorten; beim Kinderschminken gab es für den Nachwuchs die passende Bemalung in Schwarz-Gelb dazu. Weiter geht es am Donnerstag, 11. April: Um 20 Uhr spricht die NABU-Referentin Sabine Holmgeirsson im Gasthaus „Zum Goldenen Hirsch“ über die Frage „Was tun gegen das Insektensterben“, und am 27. April können Interessierte an einer Wanderung teilnehmen, die um 15 Uhr am „Lidl“-Einkaufsmarkt in der Carl-Benz-Straße startet. Etwa zwei Stunden dauert die vom Naturliebhaber Wolfgang Fischer geführte Tour Richtung Dossenheim. stk

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.04.2019