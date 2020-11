Grünschnitt nein, Volkstrauertag ja

Unterschiedlich gehen die beiden Schriesheimer Stadtteile mit der aktuellen Corona-Krise um. Im Ortsteil Ursenbach wurde die für Samstag, 14. November, geplante öffentliche Grünrückschnitt-Aktion abgesagt. „Wir hoffen, dass wir sie im nächsten Jahr wieder wie gewohnt stattfinden lassen können“, teilt Ortsvorsteherin Inge Pfrang dem „MM“ mit.

Im Stadtteil Altenbach findet die Tags darauf geplante traditionelle Gedenkfeier zum Volkstrauertag statt. „Es ist mir wichtig, in unserer heutigen Zeit, in der in vielen Teilen der Welt Kriege, Gewalt und Unterdrückung herrschen, der Menschen in einer Präsenzveranstaltung zu gedenken, die hiervon Opfer geworden sind“, begründet Ortsvorsteher Herbert Kraus. Daher wird er um 10 Uhr einen Kranz niederlegen. Dem soll ein Gebet folgen. Die Bevölkerung wird gebeten, im Verlauf des Tages am Denkmal still zu gedenken. -tin

