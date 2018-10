Grusel-Party fällt Bauarbeiten unter Tage zum Opfer

Schlechte Nachrichten für alle Freunde des Gruselns: In diesem Jahr fällt Halloween im Bergwerk aus. Zum großen Bedauern des Veranstalters gibt es in diesem Jahr zu Halloween keine „Mega Grusel Horror Party“ in der Grube Anna-Elisabeth.

„Wir haben uns damit schwer getan“, war vom Vorstand zu erfahren, doch die anstehenden Bauarbeiten im Stollen ließen den Verantwortlichen keine andere Wahl. Immerhin geht die Sicherheit vor. Insgesamt sind drei Baustellen vorgesehen. Die erste ist der Eingang in den Stollen, wo ein neues und gemauertes Rundportal aus Natursteinen entstehen soll. „Später wollen wir auch die Holzelemente rechts der Tür ebenso mit den Natursteinen gestalten“, informierte Götz Schmitt, der am Samstagnachmittag mit einigen freiwilligen Mitgliedern die schweren, in die Knochen gehenden Arbeiten verrichtete. Vor zwei Jahren habe man den Mittelstolleneingang erneuert, die damals provisorisch versetzte Tür könne jetzt neu eingesetzt werden, erläuterte er.

Die dritte und größere Baustelle und der Grund, warum die Party abgesagt werden muss, befindet sich mitten im Stollen und zwar im mittleren Bereich, am Überbau zum Fuchsloch. Die dort als Querbalken verbauten Eisenbahnschwellen sind verfault und müssen dringend ersetzt werden. „Da werden zwölf Querbalken ausgetauscht“, so Schmitt und zeigte auf die morschen Balken. Doch um den neuen Balken eine längere Lebensdauer zu geben, werden sie in Stahlbeton gegossen, was die Mitglieder in Eigenarbeit selbst getan haben. „So ein Balken hat ein Gewicht von 250 Kilogramm und der längste misst 2,70 Meter“, gab Schmitt die Maße an, um dem Laien eine Vorstellung zu geben. Und dafür musste extra eine Schalung gebaut werden.

Auch das Problem, die Kolosse in den Stollen zu befördern und in der richtigen Position zu verankern, haben die Grawwler gelöst. Sie haben vor der Baustelle eine Krankonstruktion gebaut, über die die Betonbalken in die richtige Position gehievt werden. Um die Balken und andere Materialien zur Baustelle zu bringen, wurde die alte historische Schienenstrecke wieder aktiviert. Gerechnet wird, dass die Bauarbeiten bis zur Saison am 1. April fertig sind. Schön wäre ein früherer Termin, doch dem Verein fehlt es an arbeitenden Händen. „Wir bräuchten viel mehr Helfer“, klagte Schmitt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018