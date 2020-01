„Haben großes Glück gehabt“

Schriesheim hat die zu Jahresbeginn in Kraft getretene Neuordnung der Forstämter in Baden-Württemberg unbeschadet überstanden. Die beiden Revierbezirke der mit 1600 Hektar waldreichsten Kommune im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe bleiben nahezu unverändert, vor allem die Planstellen der beiden bisherigen Förster erhalten. Nur die Holz-Vermarktung muss künftig anders laufen – gemeinsam mit weiteren Kommunen durch den Kreis.

Bislang bestanden Einheitsforstämter – so genannt, weil Pflege und Verkauf eine Einheit bildeten, also in einer Hand lagen. Die Sägewerk-Branche sah sich dadurch einer unzulässigen Marktmacht gegenüber und rief das Kartellamt an. Und dieses rügte in der Tat das Monopol.

Trennung von Pflege und Verkauf

Die Folge: Die bisherigen Einheitsforstämter wurden aufgelöst, Pflege und Verkauf getrennt. Außerdem müssen die Kreisforstämter ihre Dienstleistungen den Gemeinden künftig in Rechnung stellen. Der Staatswald wurde aus den kommunalen Forstämtern herausgelöst.

Dadurch hat jeder kommunale Waldbesitzer aber auch die Chance, sein Holz selbst zu vermarkten; manche Städte wie Eberbach machen das auch. Doch für Schriesheim lohnt sich das nicht: „Unsere Menge, ‘Los‘ genannt, ist zu klein“, begründet Stadtkämmerer Volker Arras: „Selbst mit anderen Kommunen sind wir nur ein kleiner Player auf dem globalen Holzmarkt, der in der Tat ein globaler ist“, erläutert er.

Die Waldgemeinden der Region beschlossen, sich zusammenzutun, die Vermarktung dem Kreis zu übertragen, die Ausgaben aufzuteilen. Für Schriesheim ergibt sich dadurch eine geringe Kostensteigerung von bislang 80 000 auf 110 000 Euro.

Denn: „Wald heißt für uns Zuschussgeschäft“, betont Bürgermeister Hansjörg Höfer „Damit machen wir keinen Gewinn, nur damit man das auch mal gehört hat.“ Und besser wird‘s nicht: „Auf Grund der Hitze und des daraus resultierenden Befalls mit Schädlingen wird das Überangebot immer noch größer.“

Verbunden mit der Trennung der Einheitsforstämter ist die Neuordnung der Forstreviere. So wurden die Staats- und Privatwälder aus den bestehenden Forstrevieren herausgelöst. Ihre Pflege wird künftig jeweils einem eigenen Förster übertragen.

Dadurch wird das Schriesheimer Revier nördlich der Talstraße, das auch Hirschberg abdeckt und von Walter Pfefferle geleitet wird, im Osten ein gehöriges Stück kleiner. Als kleinen Ausgleich erhielt es im Norden einige Flecken hinzu, so dass es nun fast bis nach Weinheim reicht. Das Revier südlich der Talstraße, das auch für Dossenheim zuständig ist und von Michael Jakob betreut wird, ist unangetastet. Vor allem: Die beiden Försterstellen bleiben erhalten.

Angesichts dessen stieß die Neuordnung des Holzverkaufs im Gemeinderat auf breite Zustimmung. „Es macht keinen Sinn, ein eigenes Forstamt zu gründen“, betonte Gerlinde Edelmann (Grüne): „Es macht aber Sinn, sich dem Rhein-Neckar-Kreis anzuschließen. Da sind die Strukturen, da ist das Fachwissen.“

Zustimmung im Gemeinderat

Und dieses wird gebraucht, wie Andrea Diehl (CDU) erinnerte. Etwa, um Sorten zu pflanzen, die mit dem Klimawandel zu Recht kommen. „Es gibt keine Alternative“, meinte Nadja Lamprecht (Freie Wähler). „Zusammenzuarbeiten ist wirtschaftlicher“, sagte Ulrike von Eicke (FDP).

Dass die neue Konstruktion aber auch teurer wird, darauf wies Rainer Dellbrügge (SPD) hin: „Der Wald war uns schon immer lieb und teurer, nun wird er noch etwas teuer und hoffentlich auch noch lieber.“ Die Vorteile überwogen für ihn aber bei weitem: „Wir haben großes Glück gehabt. Die Zuschnitte der Reviere bleiben und die Leute auch.“ Auch für Lieselore Breitenreicher Grund, der Neustrukturierung zustimmen.

Thomas Kröber (AfD) störte sich an der Erhöhung der Kosten und fragte, ob der Vertrag auch vorzeitig gekündigt werden könne. Das sei nicht Ziel der Stadt, denn er liege im Interesse von Schriesheim, konterte Bürgermeister Höfer. Und Kämmerer Arras beruhigte: „Neue Verträge kommen bei einer neuen Reform. Und die kommt bestimmt.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020