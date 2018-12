Handwerk will im BdS-Zelt um Nachwuchs werben

„Handwerk hat goldenen Boden“, sagt ein Sprichwort. Doch offenbar glauben heute nicht mehr viele Jugendliche daran. „Es ist fast aussichtslos, einen Auszubildenden zu bekommen“, stöhnte der Schriesheimer Stuckateur Ludwig Sauer bei einer Lagebesprechung, zu der Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer sämtliche örtlichen Handwerksbetriebe ins Rathaus eingeladen hatte. Allen ist gemeinsam: Sie suchen händeringend nach Auszubildenden.

Ihr Aufschrei verhallte in der Verwaltung nicht ungehört. Doch wie kann den Betrieben geholfen werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich Bürgermeister Höfer und der Wirtschaftsförderer Torsten Filsinger nicht erst seit gestern. Bereits beim letzten Mathaisemarkt wurden Überlegungen angestellt, wie man jungen Leuten das Handwerk schmackhaft machen kann. „Das Handwerk liegt mir sehr am Herzen“, betonte Höfer denn auch beim Treffen im Rathaus, zu dem Vertreter von neun Betrieben sowie Karin Bähr von der Arbeitsagentur gekommen waren, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Eine erste Idee ist, beim Mathaisemarkt im Ausstellungszelt des BdS entsprechend zu werben. „Hier können wir dem Handwerk eine Plattform bieten und Jugendliche über Ausbildungen in sämtlichen Gewerken informieren“, erläuterte Höfer und bot an, dass die Stadt die Kosten für die Fläche im Zelt übernehmen werde. Der örtliche BdS-Vorsitzende Rolf Edelmann schlug für das Vorhaben eine Fläche von vier auf fünf Metern vor, die relativ zentral und nahe des Ein- und Ausgangs liegen sollte. Um Gespräche mit den künftigen Auszubildenden führen zu können, solle das Umfeld nach Möglichkeit etwas ruhiger sein. Edelmann versicherte, dass er durchaus auch einen etwas größeren Platz bereitstellen könne, falls gewünscht.

Da nicht alle Betriebe gleichzeitig an dem Stand präsent sein könnten, schlug Edelmann einen täglichen Wechsel vor, so dass immer ein bis drei Betriebe vor Ort wären. Welcher Betrieb an welchem Tag, sollte natürlich vorher öffentlich bekannt gegeben werden. Der Stand könne „eine lebendige Werkstatt“ darstellen, zudem könnten Videos den potenziellen Lehrlingen Aufgabenfelder, Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in den jeweiligen Berufen erläutern.

Nächstes Treffen im Januar

Als Kooperationspartner steht den Betrieben die Arbeitsagentur zur Seite, die den Jugendlichen aufzeigt, mit welchen Unterstützungen und Fördermitteln sie rechnen können. Um bald „Nägel mit Köpfen zu machen“ schlug Edelmann vor, sich im Januar nochmals zusammenzusetzen. Dann wisse man, welche und wie viele der Betriebe dabei sind.

