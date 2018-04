Hase verteilt Eier

Anzeige

Kinder, wie auch Erwachsene, die an diesem Morgen über den Markt eilten, gab es genügend und so mussten dann auch immer wieder Eier aus dem Lieferwagen, der am Straßenrand parkte, nachgeordert werden. „Um Mittag haben wir bestimmt alle Eier verteilt“, da war sich der Vorsitzende sicher, konnte er doch dies aus der Erfahrung sagen.

Rückgang der Leerstände

Für die Mitglieder des BdS geht es nach dem Stress des Mathaisemarkts was die Arbeit betrifft nahtlos weiter. „Jetzt muss erst einmal die Ergebnisse des Mathaisemarkts aufgearbeitet werden und das ist eine ganze Menge“, bestätigte der Vorsitzende Rolf Edelmann. Was ihn freue sei auch, dass die Leerstände zurückgegangen seien und dass man in der Innenstadt eine gute Mischung Gewerbetreibender gefunden habe.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.04.2018