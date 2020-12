Heilpraktiker zieht in Traditionslokal

Wenn es um eine Sanierung oder eine Erweiterung im Bereich der Altstadt geht, dann sind die Mitglieder im Technischen Ausschuss mehr als sensibel. Beantragt war diesmal nämlich eine Nutzungsänderung der ehemaligen Gaststätte „Weißes Lamm“ zu einer Heilpraktikerpraxis.

Die nach Osten gerichtete Dachneigung soll auf 41 statt entsprechend der Altstadtsatzung auf 45 bis 50 Grad abgesenkt werden, wie auch der Abstand zu den Gauben zueinander statt auf zwei nun auf 1,80 Meter und die Gaubenhöhe statt auf die vorgesehenen 1,50 auf 2,50 Meter angehoben wird. Ferner plant der Antragssteller, sowohl das Treppenhaus wie auch die Überdachung zum Hof hin mit Glas auszukleiden. „Grund hierfür ist, dem Gebäude mehr Licht zu geben“, verwies Beate Kreis vom Bauamt auf die Altstadtsatzung, in der auch festgelegt ist, dass Fenster aus Holz sein müssten.

Georg Grüber (GL) nannte den Plan „interessant und gelungen“. Nur die Höhe der Gauben könne er nicht befürworten. Michael Mittelstädt (CDU) lehnte ebenfalls die Höhe der Gauben ab, befürwortete jedoch die Verglasungen: „Diese sind von der Straßenseite nicht einsehbar“. Jutta Becker (FW) nannte den Glasbau „originell“ und erinnerte an den Steg, der sich gut in das Altstadtbild einfüge, doch sie tue sich mit der Genehmigung der flachen Dachgauben schwer.

Sebastian Cuny (SPD) lobte die Erhaltung der gewerblichen Nutzung, sah im Gegensatz zu seinen Kollegen die Verglasung kritisch und plädierte dafür, Holz mit ins Spiel zu bringen. Ulrike von Eicke und Polwitz (FDP) lobte die Kombination eines alten historischen Gebäudes mit modernen Aspekten, lehnte aber die Gaubenhöhe ebenfalls ab. Am Ende wurden die Flachdachgauben und die Gaubenhöhe abgelehnt, aber die Treppenhausverglasung genehmigt.

Neubau entlang der B 3

Erweiterungsbau und Neubau eines Doppelhauses Landstraße 70-72 und Heinrich-von-Kleist-Straße: Bauchschmerzen bereitete den Räten die Bauanfrage eines zweigeschossigen Wohnhauses mit Satteldach. „Grundsätzlich kann man sich hier eine Bebauung vorstellen, jedoch nicht in dieser Form“, so Kreis. Dies sei zu massiv. Problematisch sei auch die Zufahrt zu den Parkplätzen. So sahen es auch die Räte und lehnten das Bauvorhaben ab.

Georg Grüber (GL) fand das Bauvorhaben zu massiv. Michael Mitelstädt (CDU) und Hans Beckenbach (FW) sahen es ebenso. Sebastian Cuny (SPD) betonte, dass er zwar für Schaffung von mehr Wohnraum sei, jedoch nicht in dieser Massivität.

Erneut vorgelegt wurde dem Gremium der Antrag für den Neubau eines Hauses mit Garage im Huberweg. „Wir lehnten damals ein weiteres Geschoss ab“, führte Beate Kreis ein. Diesmal wurde zugestimmt.

Ebenso zugestimmt wurde dem Neubau im Uzèsring. Abzustimmen war die Neigung des Pultdaches, die bei zehn Grad anstelle von 20 Grad beim Nachbargebäude liegt. Das wurde von den Räten als „unkritisch“ angesehen und sei städtebaulich „vertretbar“.

Mit zwei Gegenstimmen von Michael Mittelstädt (CDU) und Frank Spingel (CDU) wurde dem Neubau einer Lagerhalle mit Arbeiterwohnungen in der Bahnhofstraße zugestimmt. Jutta Becker (FW) begründete, man müsse den Betrieb in seiner Entwicklung mittragen.

