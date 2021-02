„Helikopter-Eltern“ verursachen Staus

Von Konstantin Groß

In Sachen Kinderbetreuung gilt die Weinstadt als gut aufgestellt. Nun will Schriesheim noch eine Schippe drauflegen: In den nächsten Jahren sollen rund 7,5 Millionen Euro investiert werden - für die Sanierung dreier Einrichtungen und den Bau von zwei neuen. Für den ersten soll in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch die Grundsatzentscheidung

...