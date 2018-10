Herbstkonzert des Kammerchors

Unter dem Motto „Sounds of London“ stellt der Kammerchor Schriesheim die musikalische Vielfalt der englischen Metropole London in seinen Herbstkonzerten am 20. und 21. Oktober in Heidelberg und Schriesheim vor. Markus Karch, der das Konzept entwickelt hat, leitet die Aufführungen. Das Konzertprogramm umfasst vor allem Musik aus dem England des 16. und 17. Jahrhunderts. Ausflüge zu Mendelssohn und ins 20. und 21. Jahrhundert sind integriert, ebenso zu Benjamin Britten, zu John Tavener und zu den noch lebenden Komponisten John Rutter und Bob Chilcott.

Die Aufführungen finden statt am Samstag, 20. Oktober, um 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Raphael Heidelberg-Neuenheim (Werderstraße) und am Sonntag, 21. Oktober, um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Schriesheim. Eintrittskarten zum Preis von sechs bis 24 Euro gibt es bei Utes Bücherstube (Schriesheim), Bestellung auch per E-Mail an briefkasten@kammerchor-schriesheim.de und telefonisch unter 06203 / 66 14 11. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018